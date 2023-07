Mauvaise passe pour IBM. Le géant américain n’a pas réussi à transformer l’essai sur son second trimestre 2023. Il totalise un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions de Wall Street, rapporte ...

Mauvaise passe pour IBM. Le géant américain n’a pas réussi à transformer l’essai sur son second trimestre 2023. Il totalise un chiffre d’affaires inférieur aux prévisions de Wall Street, rapporte Reuters. Ce revers, IBM le doit principalement à un ralentissement des dépenses chez ses clients, après les investissements massifs consentis pendant et après la pandémie de COVID-19. Une réduction des dépenses technologiques au sein des entreprises qui devrait perdurer, voire s’accentuer. Ces dernières cherchent en effet à réduire leurs coûts de fonctionnement face à l’inflation, et rognent donc en priorité sur ces budgets, au détriment des géants de la Tech et de leurs chiffres d’affaires.

IBM est loin d’être le seul impacté par ce contexte peu favorable. D’autres grands noms de l’informatique, comme Accenture ou la société indienne Tata Consultancy Services ont également fait état d’une demande en baisse. Accenture a d’ailleurs devancé IBM au jeu des résultats prévisionnels manqué, en échouant à atteindre ses objectifs le mois dernier. Sur son dernier trimestre d’activité, la firme, spécialisée dans le conseil en informatique, a en effet enregistré son taux de croissance le plus faible depuis environ trois ans en Amérique du Nord.

Une croissance en berne sur le secteur IT au sein des entreprises

James Kavanaugh, directeur financier d’IBM, a pour sa part décrit la croissance en Europe occidentale et aux États-Unis comme étant « atone ». Ce diagnostic lui permet d’expliquer les résultats du groupe, plombés, notamment par un chiffre d’affaires en baisse de 14,6 % au sein de sa branche chargée de la fabrication d’ordinateurs.

Filiale d’IBM depuis son rachat fin 2018, RedHat traverse également une période difficile. Spécialisée dans l’open source, l’entreprise a vu son segment voué aux logiciels et au conseil ralentir sur le dernier trimestre. Quant au chiffre d’affaires total d’IBM pour le trimestre clos le 30 juin, il a baissé de 0,4 % pour atteindre 15,48 milliards de dollars… en lieu et place des 15,58 milliards de dollars projetés initialement par les analystes du secteur.

Il y a néanmoins de quoi espérer des lendemains meilleurs chez IBM. La firme a lancé récemment un nouveau service voué à l’IA : Watsonx. Pensée spécifiquement pour aider les entreprises à intégrer des IA génératives dans leurs produits et services, cette nouvelle plateforme devrait être porteuse de croissance à moyen terme, principalement sur l’activité logicielle d’IBM. Cette dernière a d’ailleurs crû de 7,2 % sur le dernier trimestre, pour atteindre 6,6 milliards de dollars.