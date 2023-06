STMicroelectronics et Sanan Optoelectronics viennent d’annoncer un partenariat ambitieux dans l’industrie des semi-conducteurs. Ils souhaitent, entre autres, répondre à la demande en hausse issue du secteur des véhicules électriques en ...

STMicroelectronics et Sanan Optoelectronics viennent d’annoncer un partenariat ambitieux dans l’industrie des semi-conducteurs. Ils souhaitent, entre autres, répondre à la demande en hausse issue du secteur des véhicules électriques en Chine.

Le carbure de silicium à l’honneur

L’un se place en deuxième position sur le marché européen des semi-conducteurs, l’autre est l’un des leaders du secteur en Empire du Milieu. Ils ont décidé de créer une coentreprise à hauteur de 3,2 milliards de dollars alors que cette technologie est désormais considérée comme un enjeu majeur par les grandes puissances économiques mondiales. Basé dans la ville chinoise de Chongqing, le groupe va construire une nouvelle usine de fabrication de dispositifs en carbure de silicium (SiC) de 200 mm. Elle débutera la production au quatrième trimestre 2025.

Le SiC est un matériau semiconducteur avancé présentant des caractéristiques supérieures à celles du silicium traditionnel, telles qu’une meilleure capacité de gestion de la chaleur, une plus grande résistance aux températures élevées et une efficacité énergétique accrue. Ces dispositifs sont aujourd’hui largement utilisés dans les véhicules électriques, les transports ferroviaires et les applications d’énergie éolienne et solaire.

La coentreprise prévoit des dépenses d’investissement d’environ 2,4 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, venant s’ajouter aux 3,2 milliards initiaux. Le financement sera constitué de contributions de STMicroelectronics et de Sanan Optoelectronics, mais également d’un soutien du gouvernement local et de prêts.

En parallèle, Sanan Optoelectronics construira et exploitera séparément une nouvelle installation de fabrication de substrats SiC de 200 mm pour répondre aux besoins de l’entreprise commune, en utilisant son propre procédé de fabrication, rapporte le South China Morning Post. Simon Lin, directeur général de Sanan Optoelectronics, assure que la nouvelle entité deviendra « une force motrice majeure pour l’adoption à grande échelle des dispositifs SiC sur le marché chinois ».

Bonne nouvelle pour l’industrie des semi-conducteurs chinoise

Cette annonce intervient dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Si la Chine tente de booster ses investissements dans l’industrie des semi-conducteurs, les États-Unis multiplient les mesures, sous fond de guerre commmerciale, pour lui mettre des bâtons dans les roues. En amont, Washington pousse pour que ses alliés limitent leurs exportations de technologies liées aux semi-conducteurs vers la Chine.

Jean-Marc Chery, PDG de STMicroelectronics, ne cache pas les ambitions de sa société en Empire du Milieu. Le marché, qui offre des opportunités considérables, est particulièrement prisé des géants de l’industrie de la technologie. « La Chine évolue rapidement vers l’électrification de l’automobile et de l’industrie, et c’est un marché où STMicroelectronics est déjà bien établi avec de nombreux programmes de clients engagés. La création d’une fonderie dédiée avec un partenaire local clé est le moyen le plus efficace de répondre à la demande croissante de nos clients chinois », affirme-t-il.

La Chine domine le marché des ventes de véhicules électriques depuis huit ans. En 2022, 6,9 millions d’unités ont été écoulées, contre 1,56 million en Europe.