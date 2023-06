L’Union européenne souhaite à tout prix réglementer l’intelligence artificielle (IA), et ne tergiverse pas en multipliant les initiatives pour y parvenir. Le 5 juin 2023, trois commissaires européens ont présenté leurs mesures à ce sujet. Ces dispositions vont être mises en place avant même que l’AI Act, la future réglementation européenne sur l’IA n’entre en vigueur.

Věra Jourová, vice-président de la Commission européenne chargée des Valeurs et de la Transparence, a annoncé qu’elle souhaitait que les entreprises ayant signé le Code de bonnes pratiques de l’UE contre la désinformation en ligne, étiquettent le contenu généré par une intelligence artificielle. Parmi les sociétés signataires, sont présents Google, Meta, Microsoft, ou encore TikTok.

"When it comes to AI production, I don't see any right for the machines to have freedom of speech.

Signatories of the EU Code of Practice against disinformation should put in place technology to recognise AI content and clearly label it to users."

