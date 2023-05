Pendant longtemps, créer une application sans avoir les connaissances de base en code était difficile. Fort heureusement, les outils no code ont changé la donne. Aujourd’hui, il existe des solutions permettent de concevoir des applications juste en bougeant des blocs, à l’image de Mobiroller ou Softr. Avec cette dernière, il suffit de connecter ses données via une feuille de calcul pour créer une app en quelques minutes.

Créer une application en un rien de temps

L’objectif de Softr est de simplifier la conception d’applications. Pour cela, les créateurs ont mis au point un processus en trois étapes. Dans un premier temps, il faut s’authentifier avec son compte Google pour connecter sa feuille de calcul à l’outil. Softr se base alors sur les données intégrées à celle-ci pour créer votre application.

Depuis l’éditeur, vous pouvez modifier la façon dont les informations sont affichées pour concevoir l’app qui correspond à vos besoins et envies. Pour modifier un élément, il suffit de déplacer des blocs, ce qui simplifie grandement le processus. Il est possible de créer des portails, des graphiques, des calendriers… De la police d’écriture à l’arrière-plan, tout est personnalisable aux couleurs de votre entreprise. La solution étant collaborative, chaque salarié peut mettre la main à la pâte. À vous de définir les accès et les permissions pour chacun d’entre eux. Vous pouvez également partager un lien à vos clients pour qu’ils aient un aperçu du projet en cours.

L’avantage, c’est que l’application créée se met automatiquement à jour dès que vous ajoutez de nouvelles informations dans votre feuille de calcul Google Sheets. Il en est de même si vous utilisez Airtable, la seconde option proposée par Softr pour connecter sa data. De cette façon, l’app que vous avez construite pour vos équipes et vos clients est toujours alimentée de données fraîches et actualisées.

Côté prix, Softr propose une version gratuite avec 5 espaces de travail, 5 accès internes et 100 accès externes. Les blocs essentiels pour créer une application sont mis à disposition. Trois offres payantes offrant plus de possibilités et d’accès sont disponibles, démarrant dès 49 dollars par mois.