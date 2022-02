Le mobile prenant de plus en plus de place dans les usages, de nombreuses entreprises disposent aujourd’hui d’une application. Que le business repose sur une app mobile ou que celle-ci vienne renforcer son activité, elles sont devenues incontournables pour offrir plus de services à ses clients ou générer de nouvelles sources de revenus grâce aux abonnements et aux publicités.

À première vue, créer une application demande du temps et des connaissances techniques, notamment en matière de capacité à coder. Pourtant, il existe aujourd’hui des outils facilitant son élaboration, comme Mobiroller. Ce dernier offre la possibilité de concevoir une application pour Android et iOS simplement, rapidement et sans savoir avoir à saisir une seule ligne de code.

App no-code Lancer une application en trois étapes

Mobiroller est une plateforme no code qui se destine aux porteurs de projet voulant tester leur product market fit, aux indépendants et aux start-ups qui souhaitent lancer rapidement une application. Elle offre la possibilité d’en faire une en seulement trois étapes. Pour cela, de multiples outils simples à utiliser sont proposés.

Dans un premier temps, il faut choisir les éléments que l’on souhaite voir apparaître dans son application parmi ceux suggérés dans le catalogue de Mobiroller : messagerie, actualités, sondages, achats in-app… Les possibilités sont nombreuses. Chaque contenu choisi doit contribuer à atteindre des objectifs de conversion, d’acquisition ou de fidélisation. Il est toutefois possible d’opter pour un des templates. Pour imaginer plus facilement le résultat, il suffit de cliquer sur le logo téléphone à droite afin d’accéder à un mock-up de son application. Il est actualisé au fil des modifications effectuées.

Il convient ensuite de choisir le design. Il faut sélectionner une police d’écriture, les animations, les couleurs… Tout cela ne nécessite que quelques minutes. L’outil requiert également de définir dans quelles langues doit être conçue l’application, afin de pouvoir toucher les audiences souhaitées.

Dans l’onglet “Manage”, il faut choisir une technique de monétisation. Mobiroller conseille par exemple de créer des abonnements, d’ajouter des produits pour créer une application e-commerce ou de mettre des publicités. Celles-ci seront choisies grâce à Google AdMob, la plateforme spécialisée dans la monétisation des applications.

La seconde étape consiste à la rendre accessible en version bêta et de prendre en compte les retours faits par les utilisateurs. Une fois les modifications effectuées, vient la dernière étape : la publication de l’application sur le Google Play Store, l’App Store et le Huawei App Gallery.

Un ticket d’entrée peu onéreux pour un outil de création d’app mobile no-code

En ce moment, il est possible de profiter de l’offre à 79 dollars à vie au lieu de 700 dollars afin de commencer à élaborer son application avec Mobiroller.

Elle permet d’en faire dix. Pour les utilisateurs qui auraient besoin d’en créer jusqu’à cinquante (agence ou free), il existe deux autres offres. qui permettent de déplafonner le nombre d’applications mobiles.

