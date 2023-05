Nouveau coup de poker pour CMA CGM. Après avoir racheté les médias La Provence et Corse Matin, être monté au capital de M6 et investi dans Brut, le puissant armateur ...

Nouveau coup de poker pour CMA CGM. Après avoir racheté les médias La Provence et Corse Matin, être monté au capital de M6 et investi dans Brut, le puissant armateur marseillais a annoncé le vendredi 26 mai l’acquisition du média La Tribune. « La réalisation définitive de la transaction reste soumise à la consultation des instances représentatives du personnel puis à l’obtention des autorisations réglementaires », a-t-il précisé.

Un intérêt grandissant pour les médias

C’est une nouvelle page qui se tourne pour La Tribune. Au cours de ses trente-huit années d’existence, le média fut sous le contrôle de plusieurs grands noms, à l’image de LVMH et d’Alain Weill, alors PDG de NextRadioTV et BFM TV. Le groupe Hima, présidé par Jean-Christophe Tortora avait finalement mis la main sur le titre en 2012 avec l’ambition de poursuivre le développement du numérique et de traiter davantage l’actualité des territoires.

Sa présence dans « dix-sept hubs territoriaux en France et en Afrique » a dû convaincre la division média de CMA CGM d’acquérir La Tribune, qui mentionne plusieurs fois cet argument dans son communiqué. Le groupe de fret maritime souhaite renforcer sa présence dans « la région marseillaise et accélérer son développement dans les territoires, dans le respect de son indépendance éditoriale tout en assurant un modèle économique pérenne ». Il salue également son virage réussi vers le digital et sa forte progression d’audience entre 2021 et 2022 sur le segment de l’information numérique, qui aurait grimpé de 37 % pour atteindre 86,5 millions de visites. Le groupe de presse revendique un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros en 2022.

Avec cette acquisition, l’entreprise, dirigée par le milliardaire Rodolphe Saadé, cherche à asseoir sa position dans le monde des médias et à créer une synergie avec ses autres organes de presse régionaux. « La complémentarité entre les différentes entités du pôle CMA CGM Medias est au cœur du développement de cette nouvelle activité et indispensable, à l’ère du digital et de la diversification des modes de consommation des médias, pour partager des contenus éditoriaux de qualité et performants », explique CMA CGM dans son communiqué.

Acteur décisif dans le secteur maritime, le groupe n’a jamais caché son désir d’expansion. CMA CGM Medias couvre aujourd’hui plusieurs segments de l’audiovisuel et de la presse quotidienne régionale. Pour mener à bien son développement sur ce créneau, Laurent Guimier, ex-directeur de l’information de France Télévisions, a été recruté pour diriger la branche médias en mars dernier.