La crise sanitaire a impulsé de profondes mutations dans le secteur du tourisme. Certaines démarches ont évolué, la digitalisation des procédures administratives s’est accélérée et les comportements des voyageurs se sont radicalement transformés.

Si ces changements offrent de nouvelles opportunités aux professionnels du tourisme, ce n’est pas sans leur lot de défis. Il faut à la fois s’adapter aux nouvelles demandes des voyageurs et maîtriser les nouvelles procédures. Quel est le secret pour y arriver ?

Visamundi, agence visa spécialisée dans les documents de voyage des particuliers et des professionnels, vous explique tout dans son tout nouveau guide.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Entre témoignages, chiffres et conseils d’experts, elle vous fournit toutes les clés nécessaires pour gérer les démarches administratives de vos voyageurs en toute sérénité et leur offrir une expérience haut de gamme.

Tourisme : tour d’horizon des nouvelles pratiques et démarches

Bien que tous les secteurs aient été impactés par la pandémie, certains en ont plus subi les conséquences que d’autres, comme le tourisme. Avec toutes les activités mises en suspens pendant de longs mois, la première véritable crise a frappé le secteur. Cela a donné lieu à plusieurs challenges d’ordre financier, mais aussi organisationnel.

Devant évoluer dans un contexte instable, les professionnels du tourisme ont dû mettre en place des processus administratifs plus rapides et flexibles, ce qu’a permis de faire le digital. Quels sont les nouveaux dispositifs qui ont vu le jour ? Comment les travel managers, les agences de voyages et les tour-opérateurs se les sont-ils appropriés ? Ce ne sont que quelques-unes des questions auxquelles répond Visamundi dans ce livre blanc.

Outre ces protocoles inédits, l’agence décrypte également les nouveaux comportements des consommateurs déclenchés par la crise sanitaire. Parmi celles-ci, le besoin d’expériences enrichissantes et hors des sentiers battus, parfois tout en continuant de travailler. Connus sous le nom de nomades numériques, ils exercent en télétravail depuis des destinations de rêve.

Aujourd’hui, cette opportunité suscite l’intérêt de bon nombre d’indépendants, mais aussi de salariés. Pour en bénéficier, ils profitent d’un nouveau dispositif : le visa télétravail. Dans son guide, Visamundi vous fait découvrir les spécificités de ce document mis en place dans une cinquantaine de destinations. À travers le regard de plusieurs experts, vous apprendrez aussi les bonnes pratiques pour s’adapter aux nouvelles envies des voyageurs, business comme loisirs.

Des conseils d’experts pour mieux gérer la partie administrative

Pour vous aider à faire face à toutes ces mutations et aux évolutions réglementaires, Visamundi vous donne plusieurs conseils pour améliorer la gestion des démarches administratives. Parmi ceux évoqués, la digitalisation de la relation client. La mise en place d’un back office est une solution pertinente pour pouvoir aider les voyageurs sur l’ensemble de leurs formalités : avancement des démarches, délais, pièces manquantes… Ils doivent pouvoir accéder à l’ensemble des informations nécessaires en quelques clics et avoir un point de contact direct avec un conseiller. En somme, le digital permettra de répondre à leur besoin d’instantanéité et de simplicité.

Il ne s’agit que d’une des nombreuses recommandations prodiguées par Visamundi dans ce livre blanc. Chacune d’entre elles vous aidera à combler les nouvelles attentes des voyageurs tout en leur proposant un service rapide, complet et flexible. Le tout, grâce à des solutions digitales avancées.

Ce guide vous offrira une vue d’ensemble sur l’évolution du secteur du tourisme et les nouveaux enjeux nés à l’ère post-covid. La mise en place de processus administratifs plus efficaces s’avère aujourd’hui indispensable pour faire face à chacun d’entre eux. Les regards croisés des experts et les conseils de Visamundi vous permettront de connaître la marche à suivre pour gérer plus sereinement les déplacements des voyageurs en 2023 et au-delà.