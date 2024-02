Depuis 2020 et la pandémie de Covid-19, de nombreuses marques de l’industrie du tourisme ont dû repenser leur stratégie globale pour continuer de toucher leurs audiences. Le digital s’est imposé comme un levier incontournable pour continuer d’exister, notamment pour les acteurs de ce marché. Pour comprendre comment le marketing digital peut vous permettre de rester compétitif en 2024, Bynder organise un webinar le 28 février 2024 à 11h.

Les conséquences de la crise sanitaire sur l’industrie du tourisme

Les conséquences de la crise sanitaire se font encore ressentir. Les acteurs du tourisme ont probablement été les plus touchés. Depuis, le modèle s’est transformé et les clients n’ont plus les mêmes attentes ni les mêmes usages. Il est donc nécessaire pour les équipes marketing de se réinventer et de repenser l’expérience utilisateur de A à Z. Bynder est une solution de Digital Asset Management (DAM) développée pour les marketeurs.

Vous découvrirez lors de ce webinar pourquoi les entreprises spécialisées dans le tourisme doivent absolument intensifier leurs efforts en termes de personnalisation. Une stratégie essentielle pour espérer créer une relation durable avec leurs clients. Elles doivent également investir dans des technologies pour rester agiles et répondre aux nouvelles attentes de leurs utilisateurs. Sans oublier le volet RSE.

Un webinar pour être plus compétitif en 2024

En effet, dans le monde du tourisme, les clients attendent de plus en plus d’engagements écologiques de la part des marques. C’est l’une des stratégies qui sera abordée le 28 février 2024 par les experts marketing de Bynder. Si les consommateurs sont toujours prêts à voyager, ils sont nombreux à vouloir le faire autrement. Les critères de durabilité prennent de plus en plus d’importance. Pour comprendre comment répondre à tous ces enjeux, ce webinar est pour vous.

Marie Lorphelin, Marketing Manager chez Bynder sera en ligne pour vous livrer tout un tas de conseils. À ses côtés, Vincent Lam, spécialiste en e-commerce, vous donnera les bonnes pratiques pour utiliser votre contenu UGC. Au programme de cette conférence :

Comment exploiter le contenu pour augmenter les conversions ;

Transformer vos campagnes décousues en une stratégie cohérente ;

Conseils pratiques et cas clients ;

Pistes de réflexion pour se différencier de la concurrence en 2024.

En participant au webinar de Bynder, vous allez gagner en réactivité et comprendre comment votre stratégie marketing peut rester cohérente avec votre image de marque. Rendez-vous le 28 février 2024 à 11h pour profiter de l’expertise de ces deux experts. Ils prendront également le temps de répondre à toutes vos questions.