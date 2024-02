Airbnb a dévoilé hier le bilan financier de son quatrième trimestre 2023. Ce dernier s’illustre par des résultats supérieurs aux prévisions des analystes, et notamment par un chiffre d’affaires de 2,22 milliards de dollars… contre 2,17 milliards initialement prévus. Ces chiffres sont en hausse de 17 % par rapport à l’année dernière sur la même période, et poussent donc la plateforme de location à un certain optimisme. La firme évoque entre autres une « demande qui reste forte », et a également déclaré un bénéfice ajusté de 738 millions de dollars sur ce même trimestre. Les analystes, eux, n’en attendaient « que » 645 millions.

Comme le rapporte CNBC, Airbnb a toutefois enregistré une perte nette de 349 millions de dollars (soit 55 centimes par action). Dans son ensemble, ce bilan permet néanmoins au groupe de s’attendre un chiffre d’affaires compris entre 2,03 et 2,07 milliards de dollars sur le premier trimestre de son année fiscale 2024. Wall Street, lui, table plutôt sur la fourchette basse de cette estimation, avec un C.A. pressenti à 2,03 milliards.

L’année 2024 débuterait déjà fort pour Airbnb, qui se montre optimiste

La firme met pour sa part en avant un bon début d’activité pour les premières semaines de 2024, et précise que plus de 6 millions de guests ont célébré le nouvel an dans une location Airbnb. Dans sa dernière lettre aux actionnaires, la plateforme indique par ailleurs se trouver face à ce qu’elle appelle un « point d’inflexion », après avoir passé ses trois dernières années à ajouter des fonctionnalités à son service de partage de chambres. Airbnb explique enfin que certains marchés étrangers sont encore sous-pénétrés, et assure qu’elle fera part de ses projets d’expansion, en la matière, et sur les autres secteurs que son activité principale, dans le courant de l’année.

Dans l’immédiat, la firme est en tout cas en mesure d’en dire plus sur la valeur brute des réservations sur son service : une valeur qu’Airbnb utilise principalement pour suivre les revenus des hôtes, les frais de service, les frais de nettoyage et les taxes. En l’occurrence, cette donnée s’est élevée à 15,5 milliards de dollars sur le quatrième trimestre 2023, a-t-on appris.

L’entreprise explique enfin que si la fin de son troisième trimestre 2023 a été marquée par une certaine « volatilité » (liée au conflit armé entre Israel et le Hamas), une forte croissance du nombre des réservations a été observée sur la fin de l’année 2023.