Brian Chesky, directeur général d’Airbnb, a accordé une interview au Financial Times où il a présenté ses plans pour l’avenir de la plateforme de location de logements, le 4 octobre. ...

Brian Chesky, directeur général d’Airbnb, a accordé une interview au Financial Times où il a présenté ses plans pour l’avenir de la plateforme de location de logements, le 4 octobre. Il envisage notamment de se lancer dans la location de logements longue durée, et de fournir un service de prêts de véhicules entre particuliers dès 2024.

Brian Chesky mise sur les locations longue durée, portée par l’essor du télétravail

Brian Chesky a pris conscience de la croissance de la demande pour des séjours prolongés et a affirmé que sa société envisageait des solutions pour améliorer l’offre de location à long terme. Au cours du deuxième trimestre 2023, 18 % des réservations ont été des séjours de plus de trente jours. Le dirigeant d’Airbnb considère que l’offre de locations pouvant aller jusqu’à un an représente une opportunité considérable. « Proposer des locations allant jusqu’à un an représente une énorme opportunité, » précise le dirigeant d’Airbnb.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Avec la démocratisation du télétravail induite par la pandémie de Covid-19, de plus en plus de personnes peuvent s’évader tout en travaillant à distance. Cela a ouvert la voie vers un marché de niche, où les gens partent à l’étranger pour découvrir de nouveaux endroits pendant un, deux ou trois mois, loin de leur routine. Ainsi, ces personnes cherchent des locations pour des durées bien supérieures à celles proposées par l’entreprise.

Le directeur général d’Airbnb a également évoqué la position de son entreprise à New York. Au sein de la plus grande ville américaine, il est désormais très difficile, si ce n’est impossible, de louer un logement auprès d’un particulier pour une durée de moins de trente jours. Les décideurs politiques new-yorkais avaient pris cette décision après avoir remarqué que certains quartiers comptaient bien plus de logements disponibles sur Airbnb que de biens classiques à louer. En proposant une offre remaniée, basée sur des séjours longs, la start-up pourrait bien remettre la main sur l’un de ses marchés les plus lucratifs.

Airbnb compte bien devenir une plateforme de voyage tout-en-un

Outre l’amélioration de son offre de logements longue durée, Brian Chesky souhaite proposer de nouveaux services sur sa plateforme. Il envisage la création d’un service de locations de voitures. « Le deuxième atout le plus important dans la vie d’une personne après son logement est sa voiture » affirme-t-il, avant d’ajouter qu’il « existe de nombreuses façons de faire quelque chose avec les voitures ». Son nouvel outil serait basé sur le modèle de Turo, souvent surnommé le « Airbnb des voitures ».

La firme envisage également de proposer moultes activités et expériences à vivre autour du lieu de location de ses utilisateurs. En proposant un tel service, couplé à celui de la location de logements et de véhicules, Airbnb deviendrait une plateforme de voyage tout-en-un, permettant de se déplacer, de se loger, et de profiter de ses vacances, sans avoir à utiliser plusieurs applications.