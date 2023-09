Certains utilisateurs de Airbnb, hôtes comme voyageurs, ont été invités à participer à une enquête pour améliorer la plateforme. L’entreprise en retire plusieurs axes d’améliorations ce 20 septembre, dont une ...

Airbnb va lancer une vaste campagne de vérification des annonces présentes sur son site dans ses cinq plus gros marchés, États-Unis, Canada, Australie, Royaume-Uni et France. À l’aide d’IA et de modérateurs humains, la plateforme va tâcher de débusquer les faux, et identifier les locations vérifiées à l’aide d’une icône.

Un enjeu de crédibilité pour Airbnb

Dans une interview rapportée par AP, Brian Chesky, PDG de la société pointe le risque de réputation que font peser ces faux. Il a déclaré « Si vous ne pouvez pas être sûr que lorsque vous réservez un Airbnb, c’est réel et que vous allez l’aimer, alors vous allez rester dans un hôtel ».

Airbnb a déjà supprimé 59 000 annonces frauduleuses en 2023 et empêché l’inscription de 157 000 publications douteuses. Avec ce nouveau programme, la plateforme veut aller plus loin.

Trois types de magouilles seront ciblés : les locations qui n’existent tout simplement pas, les informations erronées sur le lieu, les hôtes n’étant pas les réels propriétaires des lieux. Pour ce dernier point, il n’est pas précisé comment seront traités les cas de gardiennage des lieux au nom des hôtes.

Airbnb va, pour ce faire, demander l’accès aux données GPS des hôtes à l’occasion de la publication d’une offre pour en vérifier l’adresse. Les photos seront authentifiées par l’IA. Pour les annonces déjà existantes, des vérifications seront opérées sur la base de l’historique des locations, des avis déposés et autres détails.

Les hôtes pris en faute auront un temps pour se mettre en conformité. Des sanctions de limitations de compte pourront être prises si un délai raisonnable n’est pas respecté. Les vérifications commenceront d’ici la fin de l’année dans les cinq pays précédemment cités. Elles seront étendues à 30 nouveaux marchés d’ici l’automne 2024.

Outre ces mesures, Airbnb rapporte, sur la base des plus de 3000 utilisateurs ayant répondu à l’enquête, prendre diverses mesures : les frais de ménage et prix seront réduits, l’assistance aux voyageurs améliorés et d’autre changement plus cosmétique, comme l’amélioration des outils de recherche, ou du système de commentaires.