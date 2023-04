Le 27 avril, Meta a annoncé une importante évolution de sa fonctionnalité Shops, qui permet de vendre des produits sur Instagram et Facebook. À partir du 10 août 2023, les ...

Le 27 avril, Meta a annoncé une importante évolution de sa fonctionnalité Shops, qui permet de vendre des produits sur Instagram et Facebook. À partir du 10 août 2023, les e-commerçants devront obligatoirement activer le paiement in-app sur les deux plateformes s’ils souhaitent continuer leur activité.

Améliorer l’expérience de paiement sur Instagram et Facebook

Sur les deux médias sociaux de Meta, les acheteurs peuvent explorer les produits proposés par les marchands. Au moment de passer à l’achat, ils sont redirigés vers le site web de l’e-commerçant ou paient directement depuis le réseau social.

Le choix appartient au vendeur, mais plus pour longtemps. Dans quelques mois, tous les marchands devront se conformer à la deuxième option, c’est-à-dire le paiement in-app. Dans le cas contraire, ils ne pourront plus exercer leur activité de vente sur les plateformes de Meta. L’étiquetage de produits dans les publications ne sera plus possible non plus.

Le changement sera d’abord introduit aux États-Unis, où les boutiques redirigeant vers un site web seront prises en charge jusqu’au 24 avril 2024. L’objectif est de « simplifier la transition », explique Meta dans son billet de blog. C’est également la raison pour laquelle le paiement in-app ne sera pas introduit dans tous les pays de suite. Pour le moment, vingt et un territoires sont épargnés, parmi lesquels la France, le Royaume-Uni ou encore l’Inde.

L’entreprise estime que le paiement in-app poussera les consommateurs à passer à l’action plus rapidement et fréquemment. Il permettra aussi de proposer une expérience d’achat plus fluide et transparente, où tout se passe depuis une seule interface : de la découverte du produit à la transaction. Meta tirera également bénéfice de ce changement, car elle deviendra le seul fournisseur de paiement sur Facebook et Instagram.

Cette modification s’inscrit dans la nouvelle stratégie e-commerce de la société. Au cours des derniers mois, elle a supprimé toutes les fonctionnalités qui ne rencontraient pas un franc succès, dont le live shopping. Elle met aujourd’hui l’accent sur les publicités diffusées sur Facebook et Instagram, qui se révèlent être des puissants leviers commerciaux pour Meta. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle prévoit d’investir dans le développement d’outils d’intelligence artificielle et d’automatisation, destinés à optimiser les performances des publicités des marchands. La mutation de Facebook et Instagram en plateformes e-commerce est donc loin d’être terminée.