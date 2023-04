Les internautes sont aujourd’hui à privilégier le mode sombre pour profiter d’une expérience de navigation plus confortable. Ils l’activent sur leurs applications, sites web préférés et services de messagerie. Il faut donc vous assurer que vos e-mails s’affichent correctement en mode sombre. Pour ce faire, un outil comme Dark Mode Email Checker peut être utilisé.

Partagez l’aperçu avec votre équipe

Pour prévisualiser l’apparence de vos e-mails en mode sombre, il suffit de suivre quelques étapes simples. D’abord, vous devez envoyer le template de votre e-mail à l’adresse indiquée sur Dark Mode Email Checker. Une fois reçu, l’outil vous offre une prévisualisation de votre message directement sur le site. Plusieurs modes de visualisation sont proposés avec, par exemple, seulement certaines parties en mode clair.

Grâce à cet aperçu, vous pouvez voir si votre e-mail s’affiche correctement lorsque le mode sombre est activé. Cela vous permet aussi de repérer si des éléments doivent être modifiés, comme des polices d’écriture ou des visuels.

Parce que deux avis valent mieux qu’un, Dark Mode Email Checker vous permet de partager l’aperçu de votre e-mail aux membres de votre équipe. Pour cela, il suffit d’entrer votre nom et leur adresse e-mail, ou de copier et de coller le lien généré dans votre conversation. Une fois que vos collaborateurs vous ont fait leurs retours, il ne vous reste plus qu’à modifier votre e-mail dans votre outil d’emailing et à l’envoyer à votre liste de diffusion.

Dans le cas où vous souhaiteriez étendre le mode sombre à votre site web WordPress, c’est possible grâce au plug-in Darklup. Il permet de l’installer autant du côté administrateur que du côté visiteur. L’objectif est d’offrir une expérience agréable à tous. Pour lancer le dark mode sur votre application, il faudra plutôt se tourner vers DarkModeDesign. Il regorge de conseils pour vous aider à le mettre au point sur vos apps mobiles et desktops.