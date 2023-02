Smartphone, tablette, ordinateur… Le mode sombre est aujourd’hui disponible sur tous les appareils. Il est utilisé pour limiter l’éblouissement et réduire la lumière bleue émise par les écrans, pour le plus grand confort de nos yeux. Pour le mettre en place sur son site web, plusieurs plug-ins sont proposés sur le marché, comme Darklup.

Plusieurs styles de boutons pour activer le mode sombre

Darklup propose plusieurs options pour ajouter le mode sombre à votre site WordPress autant du côté administrateur que visiteur. L’objectif est de vous fournir un environnement de travail confortable lorsque vous êtes du côté backend, et une expérience agréable pour les internautes qui se rendent sur votre site.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

Plusieurs styles de bouton sont proposés : on/off, glisser le curseur, cliquer sur une lune ou un soleil… Vous l’aurez compris, les possibilités sont nombreuses. Il vous suffit de choisir celui qui vous semble le plus pratique. Le bouton peut être flottant afin qu’il soit visible et accessible en permanence. Bien entendu, tout est personnalisable : couleurs, texte, bordure…

Il est aussi possible de modifier le jeu de couleurs lorsque le mode sombre est activé. Darklup propose plusieurs préréglages pour transformer l’apparence de votre site en deux temps trois mouvements. Le but est de lui offrir un aspect visuellement plus attractif quand le dark mode est utilisé. À noter que ce dernier peut être désactivé sur certaines pages si nécessaire.

Vous pouvez également définir des horaires pour que le mode sombre s’active, par exemple entre 18h et 7h.

Le plug-in est compatible avec plusieurs builders, parmi lesquels Divi, Visual composer, Themify, beaver builder et elementor.

Concernant les tarifs, Darklup est exceptionnellement affiché à 39 dollars à vie au lieu de 49 dollars. L’outil peut être utilisé sur trois sites différents. Il est toutefois possible de stacker les codes pour vous en servir sur davantage de sites.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.