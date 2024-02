Une situation embarassante à laquelle peuvent être confrontées les équipes marketing, c’est l’envoi de campagne e-mailing sans jamais recevoir de réponse. Bien effectuée, l’envoi d’emails peut pourtant garantir la prospérité d’une entreprise. Voici un outil de gestion de campagne qui devrait pouvoir vous aider : Outboundly.ai !

PROFITER DE OUTBOUNDLY.AI À -83%

Personnalisation et A/B tests

Outboundly.ai facilite la conception d’e-mail en offrant une personnalisation automatisée grâce à l’intelligence artificielle (IA). Un gain de temps efficace : plus besoin de passer des heures à rédiger des e-mails sur mesure pour chaque prospect. Les messages sont personnalisés et fait de manière à captiver instantanément votre audience cible. Chaque modèle IA contient des champs dynamiques qui vous permettront d’insérer des noms de clients, des noms d’entreprises et d’autres informations personnelles.

Cette fonction d’IA peut aider à augmenter les taux de réponse de n’importe quel profil : des agences de marketing, des petites entreprises ou des travailleurs indépendants par exemple.

L’outil va encore plus loin en vous proposant des tests A/B. Ces tests vous permettent d’évaluer l’efficacité de plusieurs formats en utilisant des données en temps réel, pour optimiser vos campagnes, et garantir les meilleures performances possibles.

Une gestion centralisée

Pour éviter de perdre pied dans la gestion d’e-mail, Outboundly.ai vous simplifie cette tâche en vous permettant de vous connecter à plusieurs comptes d’envoi, le tout centralisé sur une seule plateforme. Vous pouvez gérer chaque message et réponses dans une même messagerie unifié, vous y retrouverez également l’historique de votre communication ainsi que son statut : pratique pour s’organiser et prendre du recul sur les campagnes. Vous pourrez piloter les campagnes via un tableau de bord, c’est également là que vous recevrez des alertes en cas de problème.

Afin que vous puissiez passer sous les filtres anti-spams, Outboundly.ai vous aide à améliorer la dérivabilité de vos e-mails en réchauffant vos comptes d’envoi.

Profitez dès maintenant d’un accès à vie à Outboundly.ai à -83%

Vous l’aurez compris, Outboundly.ai est un outil de gestion de campagnes d’e-mailing qui vous permettra de réchauffer vos e-mails et de favoriser votre taux de dérivabilité.

Profitez de l’offre à -83% dès aujourd’hui et achetez Outboundly.ai pour 59$ à vie au lieu de 348$.

