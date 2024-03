Selon une étude réalisée en 2023 par Mailoop & Mazart, un salarié reçoit chaque jour 144 mails. Un chiffre impressionnant qui s’accompagne d’une question : comment tirer son épingle du jeu dans la masse de messages reçus chaque jour par nos prospects ? Une seule réponse : la personnalisation.

Or, customiser chaque email prend un temps considérable, que les équipes marketing et sales n’ont généralement pas.

Pour envoyer des messages personnalisés en masse en un clic, il existe une solution bien pratique : Gumbamail. Pour vous faciliter encore plus la vie, l’extension s’intègre directement à votre boîte Gmail. Zoom sur cet outil à petit prix qui va booster vos performances d’emailing.

Plus de personnalisation pour plus d’impact !

Simplicité, voilà le mot d’ordre de Gumbamail. La solution vous permet d’envoyer des e-mails de promotion, des offres, des news ou tout autre contenu entièrement personnalisé, le tout, sans avoir à quitter l’interface de Gmail.

Le lancement d’une campagne d’emailing prend moins de 10 minutes. Vous devez d’abord choisir un template parmi les 250 proposés. Vous pouvez bien sûr modifier le modèle choisi à votre guise pour qu’il soit en adéquation avec votre image de marque. Aucune connaissance en design n’est nécessaire, car l’éditeur fonctionne sous forme de blocs. Un aperçu est proposé pour vous assurer que le design est complètement responsive sur mobile comme sur desktop.

Une fois le visuel peaufiné vient le moment de s’occuper des contacts. Avec Gumbamail, vous pouvez importer une liste via un document CSV, un Google Sheet ou d’un groupe Gmail. La gestion des abonnés et désabonnés se fait également depuis l’extension pour plus de simplicité. Vous n’avez pas besoin d’alterner entre différents outils.

Après avoir sélectionné votre liste de contacts, il convient de personnaliser le mail. Cela se fait en un instant grâce au document que vous avez importé, où se trouve l’email, le nom ou encore l’entreprise de vos contacts. Vous pouvez ensuite programmer la campagne via Gumbamail.

Un tableau de bord ultra complet vous permet de suivre l’avancée de celle-ci : taux d’ouverture, taux de rebond, nombre d’emails envoyés et plus encore. Des données indispensables pour adapter vos prochaines actions.

Des campagnes d’e-mailing performantes pour seulement 29 dollars

Gumbamail est une véritable pépite dans l’univers de l’emailing. Personnalisation, fluidité et praticité sont au rendez-vous. Le tout, pour un prix dérisoire : 29 dollars à vie au lieu de 192 dollars ! Une réduction de 92 % à ne surtout pas laisser passer si vous voulez booster l’impact de vos campagnes.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.