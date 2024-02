Lancer une campagne de prospection, attendre un jour, puis deux sans réponse… Nous avons tous déjà connu ce cas de figure. Le problème est généralement le même : la personnalisation du message. Cet effort est indispensable pour donner envie à vos prospects d’ouvrir votre e-mail, de vous répondre et d’adhérer à vos services.

Sauf qu’il n’est pas évident de personnaliser efficacement chaque message et, surtout, de trouver le temps de le faire. Pour cela, une seule solution : Autobound. Si son nom vous dit quelque chose, c’est car cet outil conçu par des Sales d’Oracle et de Yelp est l’un des plus puissants du marché. Zoom sur cette plateforme, exclusivement affichée à -93 % !

PROFITER DE AUTOBOUND À -93%

Quand personnalisation et simplicité ne font qu’un

Aujourd’hui, plus de 7 500 personnes s’appuient sur Autobound pour générer des emails de prospection qualitatifs afin d’augmenter leur taux de réponse et gagner du temps. Il faut dire que ses fonctionnalités permettent d’atteindre rapidement ces objectifs. La solution boostée à l’intelligence artificielle puise dans les milliards de ressources du web pour personnaliser vos messages. Réseaux sociaux, mentions en ligne, hobbies… Un point d’accroche pour votre email est trouvé en quelques secondes. Après cela, vous pouvez vous appuyer sur l’AI Writer pour rédiger votre mail. C’est aussi simple que cela !

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le plus, c’est qu’Autobound dispose d’une extension qui s’intègre à tous vos outils préférés : Outreach, HubSpot, LinkedIn et bien plus. Vous pouvez alors chercher encore plus rapidement des informations sur votre prospect et générer un message personnalisé avec l’outil. L’intégration à Google Chrome permet aussi de gagner un temps précieux.

PROFITER DE AUTOBOUND À -93%

Bien entendu, vous pouvez préciser le ton à employer, la longueur du message, le type d’audience… De cette façon, vous vous assurez qu’Autobound vous rédige des e-mails qui correspondent réellement à ce que vous cherchez. Il est possible d’en générer un seul, ou en masse.

Des données d’Analytics vous sont partagées pour savoir le taux d’ouverture, le taux de réponse ou encore les e-mails qui fonctionnent le mieux. Des statistiques essentielles pour améliorer votre stratégie d’email marketing.

Une grande base de données B2B pour prospecter sans limites

Autobound dispose d’une autre corde à son arc : une importante base de données B2B pour enrichir vos campagnes de prospection. Au total, ce sont plus de 250 000 leads qui y sont listés. Autant dire que les prospects ne manquent pas !

Vous pouvez trier les entreprises et professionnels répertoriés en fonction de votre persona : poste, industrie, zone géographique… Une liste avec les résultats les plus pertinents vous est ensuite offerte, avec les coordonnées de contact.

-93 % sur Autobound !

Que vous soyez une grande entreprise ou une PME, Autobound apparaît comme un outil indispensable pour séduire de nouveaux clients et booster vos ventes. Cerise sur le gâteau, la solution est en ce moment disponible à 59 dollars à vie au lieu de 864 dollars. Une réduction de 93 % qu’il ne faut surtout pas manquer.

PROFITER DE AUTOBOUND À -93%

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.