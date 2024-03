La prospection par mail est essentielle pour toucher de nouveaux clients et développer son business. Toutefois, il n’est pas toujours simple de la réaliser, car envoyer des mails à froid peut s’avérer être un véritable défi. C’est là que ReachInbox pourra vous être utile, c’est un outil alimenté par l’IA qui combine personnalisation de mails, échauffement de mail et gestion de campagne.

PROFITER DE REACHINBOX AUDITOR À -87%

Préchauffez et personnalisez vos mails

Au lieu d’envoyer des mails génériques qui risquent de passer à la trappe, grâce à l’intelligence artificielle, ReachInbox vous permet de créer des séquences d’emails froids qui sont personnalisés pour chaque destinataire. Ce qui augmentera considérablement le taux d’ouverture de vos mails et vos chances de recevoir une réponse. Mais le plus important, c’est de s’assurer que vos mails arrivent dans la bonne boite. Grâce à l’outil, vos mails sont réchauffés et atteignent la boite de réception de vos prospects. Fini les spams !

En combinant la personnalisation de vos mails ainsi que le réchauffage de ceux-ci, ReachInbox multiplie vos chances de réponses !

Simplifiez votre gestion de campagne

La gestion des réponses à vos mails lors d’une campagne n’est pas une tâche facile, c’est pourquoi ReachInbox centralise le tout dans une boite de réception unique : vous n’aurez pas à jongler entre plusieurs comptes mail. Cette centralisation vous permettra de garder une vue d’ensemble claire. Vous pouvez également personnaliser la plateforme à l’image de votre marque, avec votre logo ou vos couleurs pour offrir à vos clients une expérience plus professionnelle.

-87% sur ReachInbox dès aujourd’hui

ReachInbox est bien plus qu’une simple plateforme d’emailing. C’est un outil complet qui combine l’amélioration de vos campagnes d’email et la simplification de gestion de vos campagnes, vous aidant ainsi à atteindre vos objectifs commerciaux plus efficacement. Bénéficiez d’un accès à vie pour 59$ au lieu de 468$.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.