Success.ai est une plateforme nourrie par l’intelligence artificielle. Elle vous aide à améliorer l’efficacité de vos campagnes d’emailing en les rendant plus personnalisées et en augmentant leur taux de délivrabilité.

Des modèles personnalisés…

Voici un outil qui vous permettra de gagner un temps précieux lors de vos campagnes d’e-mailing. Il est capable de générer pour vous des messages de prospections attrayants, favorisant votre taux d’ouverture moyen par mail.

Inscrivez-vous à la newsletter

Vous pouvez également créer vos propres modèles. Success.ai évalue vos e-mails en fonction de plusieurs paramètres tels que le temps de lecture ou le nombre de mots spam : vous pouvez optimiser le tout en un seul clic.

Cette plateforme prend en charge Gmail, Outlook et d’autres fournisseurs via IMAP et SMTP, elle s’intégrera donc parfaitement à votre flux de travail.

… pour des leads qualifiés

La plateforme est par ailleurs capable de chauffer vos adresses mails afin d’éviter que vos mails soient bloqués par les filtres anti-spam.

Success.ai vous donne accès à une base de données de plus de 700 millions de prospects B2B vérifiés. Vous pouvez filtrer les résultats en fonction de ce que vous recherchez : l’intitulé de poste, la localisation ou encore le nombre d’employés. Enregistrez vos filtres et utilisez-les à l’infini.

Un outil 3 en 1

Success,ai vous permet de visualiser toutes vos réponses dans une boite mail centralisée. Vous pouvez même poursuivre la conversation sans quitter la plateforme et attribuer un statut à chaque prospect pour permettre une meilleure visibilité : “intéressé”, “non intéressé”, etc.

Les campagnes d’e-mailing sont un pilier de votre stratégie marketing. Success.ai est donc un outil précieux pour permettre à une agence ou à un indépendant d’optimiser son temps de travail.

En résumé, Success.ai vous permet de créer et de déployer des campagnes d’emailing plus efficaces, en personnalisant vos messages, en automatisant les séquences d’emails, et en améliorant la gestion des réponses des prospects, le tout depuis une seule plateforme !

-84% sur Success.ai pour une durée limitée !

Profitez dès aujourd’hui d’un accès à vie à la plateforme pour 49$. Une réduction de -84% à ne pas rater !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.