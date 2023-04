Les équipements numériques continuent d’envahir les foyers des Français en 2022. Si le téléviseur continue d’être la star des ménages depuis de nombreuses années, ces derniers perdent peu à peu du terrain face aux ordinateurs, aux tablettes et aux smartphones. De même, l’usage d’objets connectés progresse au sein des habitations françaises.

La télévision toujours sur la première marche du podium

L’Arcep et l’Arcom, les régulateurs des télécommunications et de l’audiovisuel, ont publié (PDF), le 11 avril, le troisième volet de leur référentiel des usages numériques en France. Selon les autorités, la télévision est restée l’équipement numérique préféré des Français. 90,3 % des foyers métropolitains possédaient un téléviseur en 2022, en baisse de 1 point par rapport à 2021 et de 2,8 points par rapport à 2020.

En parallèle, les ordinateurs, tablettes et smartphones ont poursuivi leur croissance en 2022. L’Arcep et l’Arcom révèlent que « 86 % des foyers sont équipés d’au moins un ordinateur », une hausse quasi nulle sur l’année glissante expliquée par un marché des PC en difficulté. Elles ajoutent que « 48 % d’entre eux détiennent au moins une tablette », une progression de 1,3 point en comparaison à 2021 pour revenir au niveau de 2020.

Enfin, 81,5 % des internautes de 11 ans et plus disposent d’un smartphone. Il s’agit d’une augmentation de 6,5 points par rapport à 2019 alors que le secteur mondial des téléphones portables est aussi sur le déclin. En 2022, « le smartphone demeure l’équipement privilégié pour se connecter à Internet », assurent les régulateurs.

Le boom des objets connectés est en marche

Si les Français apprécient toujours autant les téléviseurs, ce n’est plus pour regarder les programmes en direct, mais profiter de leur aspect connecté et visionner du contenu en streaming. En ce sens, au premier semestre 2022, 84 % des foyers étaient équipés d’une télévision reliée à Internet. « Le décodeur TV des fournisseurs d’accès à Internet reste le mode de connexion le plus largement utilisé », notaient l’Arcep et l’Arcom.

Globalement, les objets connectés ont la cote avec « 40 % des 12 ans et plus qui en possèdent au moins », soit une hausse de 7 points en un an. Ceux appartenant au secteur de la santé et de la sécurité étant les plus détenus. Néanmoins, il est important de signaler qu’environ deux tiers de la population française ne se sentent pas concernés par ce genre d’équipements.

Du côté des enceintes connectées, 27 % des 12 ans et plus disposaient d’un appareil jumelé à un assistant vocal en 2022, une hausse conséquente, de 7 points, par rapport à 2020. L’Arcep et l’Arcom ont souligné qu’« il avait fallu huit années aux ordinateurs pour atteindre ce niveau d’équipement ». Dans un même registre, aujourd’hui, la totalité des ménages français possède un support pour écouter de la radio.

Pour 2023, les tendances observées par l’Arcep et l’Arcom devraient se poursuivre, laissant les smartphones prendre de plus en plus de place dans le quotidien des Français. Les objets connectés, pour la domotique, la santé, l’électroménager ou la santé, devraient également continuer à s’imposer dans les habitudes des ménages.