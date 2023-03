Vous êtes un décideur ou acteur de la communication et du marketing et souhaitez booster le développement de votre activité ? Alors le prochain événement des BigBoss est fait pour vous ! Le spécialiste de la mise en relation business vous attend pour la nouvelle édition des Digital Leaders Communication & Marketing. Les jeudi 6 et vendredi 7 avril 2023, ce sont 125 décideurs et représentants d’entreprise qui se réuniront à Lyon. Au programme, deux journées d'interactions et d'échanges pour donner un coup d’accélérateur à son business !

Rencontrer ses futurs partenaires ou clients

Pour chacun de leurs événements, LesBigBoss visent à mettre en relation de manière humaine des décideurs, porteurs de projets et partenaires. Les Digital Leaders Communication & Marketing ne dérogent pas à la règle. Durant ces deux journées au sein de la Ville des Lumières, les participants se réuniront pour échanger entre pairs sur les grandes dynamiques du secteur, leurs stratégies adoptées et leur activité.

Pour s’assurer que chaque rencontre soit bénéfique à leur business, ils pourront compter sur l’algorithme de matchmaking des BigBoss. Grâce à cet outil, le spécialiste de la mise en relation professionnelle est en mesure de proposer des rendez-vous qualifiés à chacun des décideurs et porteurs de projets. Au cours de ces entrevues one-to-one, ils pourront rencontrer leurs futurs clients ou partenaires stratégiques. Pour cette nouvelle édition des Digital Leaders Communication & Marketing, 1 500 rencontres seront organisées. De belles entreprises seront une nouvelle fois présentes, à l’image de Franprix, Lapeyre ou encore le Club Med.

Outre les rendez-vous, les participants pourront profiter du cocktail, du dîner et des activités de networking pour échanger dans un cadre plus informel. Ces moments conviviaux seront idéals pour partager des idées, présenter ses services et discuter avec de nouvelles personnes. Vous l’aurez compris, cette ambiance singulière et conviviale propre aux événements LesBigBoss simplifie grandement les rencontres.

Décrypter les grandes dynamiques du marketing et de la communication

L’objectif de cet événement est donc de vous aider à accélérer votre business grâce à des meetings stratégiques, mais aussi grâce à la conférence “Trends for Leaders”. Celle-ci s’avère indispensable pour connaître les tendances phares qui transforment les stratégies des marques. Pour aborder ces sujets, deux invités d’honneur : Michel Kurtzemann, Directeur Marketing & Digital B2B chez Fleury Michon, et Chrystèle Marchand-Bacchetta, Directrice Marketing et Communication chez Kaufman & Broad. Parmi les sujets qui seront évoqués par les deux spécialistes :

User generated content au service des stratégies marketing

Contenu interactif et social commerce au centre des processus de vente

Intelligence artificielle au service du business : comment le phénomène ChatGPT va changer la donne ?

Stratégie d'acquisition et performances médias

Web3 & Métavers : l’avenir du marketing digital ?

Nudge Marketing : comment orienter son consommateur pour qu’il prenne ses décisions librement ?

Pendant une heure, les deux invités reviendront sur ces problématiques, propres aux secteurs du marketing et de la communication. Ils vous partageront leurs regards d’experts sur chacune d’entre elles, tout en vous offrant des conseils activables rapidement dans votre entreprise.

Les Digital Leaders Communication & Marketing sont donc une opportunité à ne pas manquer pour tous les professionnels du marketing et de la communication souhaitant faire passer leur business à la vitesse supérieure. Pour participer à cette édition qui s’annonce mémorable, il faut remplir le formulaire en ligne. Vous serez alors recontacté par un membre de l’équipe des BigBoss !