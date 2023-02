Face au succès rencontré lors des précédentes éditions, le SEO Square fait son grand retour les 21 et 22 mars 2023 ! Cet événement gratuit et 100 % en ligne organisé par Semji, spécialiste du référencement et du content marketing, réunit plus de 5 000 experts du digital. Il s’adresse aux CEO, CMO, Responsables SEO, Content Managers ou encore Traffic Managers en quête d’astuces novatrices pour développer la visibilité de leur marque, accroître leur chiffre d’affaires et maximiser leur rentabilité.

Réussir à s’adapter aux évolutions du SEO et du content marketing

Pour cette nouvelle édition, Semji et ses nombreux partenaires, parmi lesquels SEMJuice, Oncrawl ou encore SE Ranking, aborderont les grandes évolutions liées au SEO et au content marketing. À l’heure où le web subit de profondes mutations, le sujet est sur toutes les lèvres. Les professionnels du digital s’interrogent sur les changements en cours, notamment du côté de l’algorithme de Google.

Pour rester performant, il est plus que jamais nécessaire de s’intéresser aux mises à jour qui sont présentées par le moteur de recherche, mais également aux grandes tendances du secteur et aux stratégies des concurrents. C’est pour vous donner une vue d’ensemble sur tous ces éléments que Semji vous donne rendez-vous lors du SEO Square. Les experts aborderont les transformations qui impacteront les deux leviers puissants que sont le référencement et le content marketing. L’objectif : vous aider à créer une réelle synergie entre les deux pour accroître votre engagement avec votre audience et convertir davantage.

Des conférences animées par des acteurs clés du secteur

Pour vous aider à booster vos stratégies, plusieurs thématiques seront abordées. Outre les bonnes pratiques et tendances SEO et content marketing, les experts discuteront du rôle de l’intelligence artificielle (IA), de netlinking, de lead generation B2B, d’e-commerce, d’analyse de logs ou encore de data. Les treize conférences vous permettront donc d’avoir une vue complète sur les tactiques en synergie avec les deux leviers qui peuvent être activées tout de suite et des idées concrètes pour donner une nouvelle impulsion à votre business.

Les intervenants partageront également des plans d’actions éprouvés et leurs retours d’expériences. Vous aurez l’opportunité d’entendre de nombreux leaders d’opinion et spécialistes du digital.

Parmi eux, Nicolas Nguyen, CEO de Semji, Véronique Duong, Présidente et co-fondatrice de Rankwell, Nicolas Mercatili, Co-fondateur et gérant de SEMJuice et Pauline Pouzou, Senior Tech SEO Strategist de Oncrawl. Au total, une dizaine d’experts interviendront lors de ces deux journées. Ils partageront des conseils qualitatifs et seront disponibles pour échanger avec vous autour de problématiques clés, le tout, dans un cadre convivial.

Cet événement est donc idéal pour faire le plein de connaissances sur le SEO et le content marketing. Chaque conférence vous permettra de découvrir des actions innovantes à mettre en place pour booster votre stratégie d’acquisition, de conversion et de croissance. Vous découvrirez les éléments à privilégier pour atteindre vos objectifs avec un meilleur retour sur investissement.

Ainsi, les treize conférences s’avèrent indispensables à tout professionnel à la recherche de nouvelles opportunités pour mieux performer. Elles sont accessibles gratuitement. Il suffit de vous inscrire, ce que nous vous invitons à faire dès maintenant avant qu’il n’y ait plus de places. Rendez-vous les 21 et 22 mars 2023 à partir de 9h15 !