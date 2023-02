La société française de jeux vidéo Don't Nod vient de boucler, le 17 février, une augmentation de capital d'un montant de 46 millions d'euros. Tencent qui était déjà entré au capital de la pépite française a investi plus de 35 millions d'euros, portant ses parts dans la société de 22 à 42 %. L'entreprise chinoise est désormais le principal actionnaire de l'entité.

Tencent investit 35 millions d'euros et devient actionnaire principal de Don't Loard

Dans un communiqué, le PDG de Don't Nod, Oskar Guilbert s'est montré « très heureux du soutien continu » dont fait preuve Tencent. Il y a deux ans, Don't Nod bouclait une levée de fonds de près de 50 millions d'euros. Tencent avait récupéré plus d'un cinquième de l'entreprise ainsi que 16,3 % des droits de vote au conseil d'administration.

Avec cette nouvelle augmentation du capital, Tencent passe devant l'administrateur bulgare Kostadin Yanev, ancien actionnaire principal de l'entreprise française. La firme chinoise récupère ainsi 3,6 millions de nouvelles actions. Le gouvernement chinois restreignant le secteur des jeux vidéo, Tencent a décidé de s'investir sur les marchés étrangers, notamment via des entreprises françaises.

Parmi les 46 millions d'euros, 1,5 % du montant total, soit 690 000 euros ont été fournis par des particuliers grâce à la plateforme PrimaryBid. En contrepartie, ces investisseurs indépendants récupèrent une ou plusieurs actions de l'entreprise. Les 98,5 % restants comprennent bon nombre d'investisseurs institutionnels étant déjà présents dans le capital de l'éditeur de jeux vidéo.

Une levée de fonds pour éditer de nouveaux titres vidéoludiques

Fondé en 2018 par Hervé Bonin, Aleksi Briclot, Alain Damasio, Oskar Guilbert et Jean-Maxime Moris, ce studio de développement a évolué très rapidement. Malgré un premier projet de jeu vidéo AAA, baptisé Remember Me, qui n'a pas trouvé son public, grâce au titre Life Is Strange l'éditeur va se lancer. Grâce à cette réussite, l'entreprise a pu sortir un jeu d'action-RPG du nom de Vampyr et qui a conquis près de 2 millions de joueurs.

Grâce à ses nouveaux fonds, Don't Nod va recruter du personnel afin d'agrandir son équipe qui compte actuellement plus de 300 salariés entre Paris et Montréal. Cela permettra de renforcer la branche marketing et édition du studio qui nécessiterait d'être boosté afin de répondre aux projets envisagés par l'entreprise. D'ici 2025, la société souhaite éditer deux jeux développés par d'autres studios, en plus des jeux qu'elle développe elle-même.

Durant les trois prochaines années, six nouveaux titres vidéoludiques vont être conçus et/ou commercialisés par Don't Load. Dès le mois de juin, un jeu narratif intitulé « Harmony : The Fall of Reverie » sortira, suivi de jeu action-RPG du studio Focus Entertainement et commercialisé par Don't Loard au dernier trimestre 2023. Ce dernier, doté d'un budget de 30 millions d'euros, sera un titre AA+. Enfin, la pépite française veut impressionner et passer au niveau supérieur avec un autre action RPG original qui possède pour nom de code Projet 12.