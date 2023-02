Black Tiger démarre l’année 2023 sur les chapeaux de roues. L’éditeur français B2B spécialisé dans la gestion des données a annoncé, le 1er février, avoir bouclé une levée de fonds de 14,5 millions d’euros. Cette opération devrait aider l’entreprise à poursuivre ses ambitions et renforcer ses positions sur le marché européen.

Black Tiger, une entreprise à la pointe de l’innovation

En 2014, Anne-Tania Desmettre écrit les débuts de Black Tiger. Dès les premiers jours de l’entreprise, la dirigeante et ses équipes ont un objectif : aider les organisations à faire vivre la data. Pour cela, la société met au point la première solution Master Data Platform dès l’année suivante. Il s’agit d’une technologie innovante permettant de maîtriser la donnée dans tous les traitements de son cycle de vie, et ce, en toute simplicité.

Depuis cette plateforme, les entreprises peuvent activer leurs données stratégiquement et sans limites : de la collecte au stockage en passant par l’exploitation. Les enjeux de conformité RGPD sont adressés de façon unique avec un score alloué et une interface de pilotage intégrée. L’objectif de cette solution est d’aider les professionnels à intégrer, gouverner et livrer leurs données facilement. Cela s’avère essentiel pour améliorer l’expérience utilisateur, à la fois technique et métier, et ainsi booster son chiffre d’affaires.

Aujourd’hui, plus de 250 clients font confiance à Black Tiger dans des secteurs d’activité variés, comme le retail, l’automobile ou encore les assurances.

Devenir la référence européenne de la data

Toujours dans l’objectif d’aider les sociétés à répondre à leurs enjeux liés aux données, Black Tiger a le regard porté vers l’innovation. Le spécialiste de la data souhaite poursuivre son développement en améliorant davantage les technologies proposées à ses clients.

C’est avec cette ambition que l’entreprise vient de réaliser un nouveau tour de table, rassemblant 14,5 millions d’euros. Cette opération a été menée auprès de deux grands investisseurs, Arcole et Finance&Invest.brussels.

« Black Tiger offre une solution innovante en matière d’analyse de données et la garantie de leur conformité GDPR, et répond ainsi au défi de la transition numérique relevé par de nombreuses entreprises », expliquent Pierre Hermant, CEO et Christine Hick, Investment Manager chez Finance&Invest.brussels. « Conscients que le marché global relatif au « Big Data & Analytics » reste en pleine croissance, nous avons été par ailleurs convaincus par l’expertise du management, la qualité de l’outil, et les perspectives pour Black Tiger comme nouvel hub en Recherche et Développement en Région bruxelloise » ajoutent-t-ils.

Avec cette levée de fonds, Black Tiger compte bien développer de nouvelles solutions pour aider les entreprises dans la gestion et l’exploitation de leurs données, et ainsi renforcer sa position de leader sur le marché européen des plateformes big data.