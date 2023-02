Outil stratégique au service du développement d’une entreprise, le Customer Relationship Management (CRM) permet de suivre les relations avec ses clients et de prendre des décisions commerciales éclairées grâce à la data.

Il en existe un grand nombre sur le marché. Toutefois, deux noms se détachent : Salesforce et HubSpot.

Que ce soit pour son manque de flexibilité ou de simplicité, certaines entreprises songent à migrer de la première solution vers la seconde. C’est votre cas et vous ne savez pas comment aborder ce projet ?

Pour vous aider, Markentive, agence HubSpot spécialisée dans le marketing automation, le growth marketing et le CRM, vous invite à un webinar sur ce sujet. Rendez-vous le jeudi 16 février à 11h30 pour découvrir comment réussir votre migration avec brio.

La migration CRM, un projet à mener stratégiquement

Salesforce est l’une des références sur le marché des CRM. La solution cloud a séduit de nombreuses entreprises grâce à ses nombreux atouts en matière de personnalisation et d’analyse. Or, certains facteurs internes ou externes peuvent remettre en question la pertinence du logiciel : complexité d’utilisation, faible évolutivité de la solution, inadéquation avec son secteur… Cela oblige les équipes commerciales à s’intéresser à d’autres technologies, comme celle du CRM HubSpot. Durant ce webinar, Christian Neff, CEO de Markentive et Florine Martin, Consultante RevOps au sein de l’entreprise, reviendront sur les raisons qui poussent leurs clients à migrer vers cet outil.

Quelles que soient les motifs, un projet de migration ne s’improvise pas. En effet, le transfert de données n’est pas aussi simple que cela en a l’air. Il faut bien connaître le système cible dans lequel on veut charger ses informations. Comment les récupérer simplement ? Quelle est la marche à suivre pour les importer ? Comment faire sa migration en toute sécurité ? Autant de questions récurrentes lors d’un projet de changement de CRM. Afin que cette opération se déroule correctement et que l’implémentation du nouveau logiciel soit effectuée dans les règles de l’art, il faut suivre une méthodologie rigoureuse, qui sera évoquée par les experts de Markentive.

Des conseils d’experts pour bien aborder sa migration de CRM

Au cours de ce webinar, Christian Neff et Florine Martin vous dérouleront les grandes étapes à suivre pour réussir votre projet de migration vers le CRM HubSpot, du nettoyage de votre base de données à la mise en place du nouveau logiciel en passant par les tests d’import. Chaque processus sera passé en revue par les intervenants afin de mener chacun d’entre eux à bien.

Pour obtenir une data de qualité exploitable par vos équipes commerciales, il faudra aussi adopter des bonnes pratiques : vérification de la qualité des données, préparation des fichiers, planification d’un calendrier de transition… L’objectif est d’aider toutes les entreprises qui envisagent de migrer de Salesforce vers HubSpot et qui ne savent pas comment s’y prendre à mieux aborder le projet. Les intervenants vous donneront toutes les clés pour y parvenir et pour limiter l’impact sur vos équipes commerciales.

Au cours de ces quarante-cinq minutes, vous obtiendrez toutes les réponses à vos questions sur la migration de logiciel CRM. À l’issue de la webconférence, vous aurez alors toutes les clés en main pour migrer de Salesforce vers le CRM HubSpot avec succès. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun des conseils des experts de Markentive.