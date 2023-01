Les entreprises commerciales et marketing ont le même objectif : générer des leads qualifiés. Cela permet non seulement d’assurer la prospérité de leurs activités, mais aussi d’accroître leur chiffre d’affaires. Pour autant, la génération de leads n’est pas toujours simple. Il existe plusieurs techniques et outils pour y arriver, parmi lesquels BrandNav. Cette solution vise à simplifier la création de liste de leads qualifiés et la recherche de clients potentiels. Elle se concentre sur les entreprises e-commerce et Direct-to-Consumer (D2C).

Une plateforme aux multiples enjeux

L’objectif de BrandNav est de vous aider à générer un afflux constant de leads qualifiés. Pour ce faire, la solution met à disposition une riche base de données comprenant des insights sur 14,7 millions d’entreprises e-commerce et Direct-to-Consumer. Pour en tirer le meilleur parti, c’est très simple.

Après avoir créé votre compte, il vous faut entrer les critères qui permettront à l’outil de vous proposer les leads correspondant à votre recherche. Afin que cette dernière soit affinée et pertinente, une trentaine de filtres sont proposés. Vous pouvez sélectionner un pays, une fourchette de revenus, une langue, une industrie, le nombre d’employés, les applications installées…

Une fois que vous avez fourni tous vos critères, BrandNav vous propose une liste d’entreprises correspondantes. Pour l’exporter en CSV, il suffit de cliquer sur le bouton prévu à cet effet. Autant dire que l’opération ne prend que quelques secondes. Vous avez alors votre liste de leads qualifiés à portée de main.

BrandNav est idéal autant pour la génération de leads que pour effectuer des recherches sur un marché. Aussi, il s’avère pratique pour enrichir votre base de données. Vous pouvez l’utiliser de manière quotidienne, car les informations partagées sont mises à jour chaque semaine. Cela est réalisé automatiquement par des programmes qui crawlent l’ensemble du web, ainsi que par une équipe dédiée qui assure un haut niveau d’exactitude des données.

À titre exceptionnel, BrandNav est proposé à prix cassé. Pour 79 dollars à vie au lieu de 1 764 dollars, vous pouvez accéder à toutes les fonctionnalités et à l’ensemble de la base de données de l’outil. Cela comprend également l’accès pour un utilisateur et vingt recherches par jour. Pour davantage de possibilités, il faudra se tourner vers l’une des deux autres licences, elles aussi en promotion.

