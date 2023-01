4,5 Milliards. Il s’agit du nombre de personnes présentes sur les réseaux sociaux. 99 % d’entre elles s’y connectent depuis leur smartphone. Autant dire qu’une entreprise a tout à gagner à investir ces plateformes. Pour cela, il convient de mettre en place une stratégie Social Ads bien ficelée. Cela demande de s’intéresser aux grandes évolutions des réseaux sociaux en matière de formats publicitaires et d’usages. C’est pour vous aider dans cette tâche qu’Ad4Screen, l’agence Media et Marketing 100% Cross Device, a édité un livre blanc récapitulant les grandes tendances Social Ads pour 2023. Il contient aussi de précieux conseils qui vous permettront de créer des campagnes performantes.

Savoir activer les bons leviers

Facebook, Instagram, LinkedIn… Chaque réseau social a son lot d’avantages et d’inconvénients. Par exemple, TikTok permet de toucher une audience internationale et de développer un lien fort avec sa communauté à l’aide de contenus vidéos. L’application s’avère aussi efficace pour booster son taux d’engagement. En revanche, elle manque encore d’indicateurs de performance et d’outils d’analyse efficaces comparée à des plateformes comme Facebook.

Dans la même catégorie Influenceurs : le gouvernement souhaite encadrer leurs pratiques

Dans son livre blanc, Ad4Screen passe en revue les atouts et les désavantages des réseaux sociaux les plus populaires. L’agence vous offre également quelques statistiques pertinentes qui vous permettront de mieux comprendre les opportunités offertes par chacun d’entre eux. Vous pourrez aussi en apprendre plus sur les principaux ciblages proposés par les plateformes et être aiguillé sur les leviers à activer selon votre secteur d'activité.

Outre cela, Ad4Screen revient sur les formats publicitaires de chaque levier. L’objectif ? Vous permettre d’avoir une vue globale de l’ensemble des dispositifs proposés par les plateformes. Bien entendu, des informations avancées sont fournies pour chacune d’entre elles, en plus de conseils sur les formats les plus intéressants pour vous selon les objectifs que vous visez.

Par exemple, les Collection Ads de Snapchat, des publicités avec un focus sur quatre produits. Elles sont idéales pour le secteur du retail, notamment pour promouvoir une série de produits. Toutes les recommandations de l’agence sont à retrouver dans ce livre blanc.

Des conseils qualitatifs pour votre stratégie Social Ads

Pour exploiter au mieux les différentes plateformes sociales et mettre en place une stratégie Social Ads performante, il est nécessaire de déterminer en amont quel est l’objectif principal. Celui-ci peut être d’accroître sa notoriété, de développer son trafic en ligne ou en magasin, de booster les téléchargements de son application ou encore de générer des leads.

Ainsi, Ad4Screen vous livre les étapes clés pour élaborer une bonne stratégie. La première, c’est de faire un état des lieux de son environnement. Cela implique de se poser quelques questions : Quelle est la taille de ma communauté de leads et de clients ? Où en sont mes principaux concurrents et comment opèrent-ils ? À l’heure actuelle, quels business les médias sociaux me rapportent-ils ? Autant d’interrogations qui vous permettront d’affiner votre stratégie et d’identifier les bons leviers.

Ensuite, à vous de définir vos objectifs. Il faut garder en tête qu’ils doivent être SMART : spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Pour connaître toutes les étapes qui vous mèneront sur la voie du succès, il suffit de télécharger ce livre blanc.