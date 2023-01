Début décembre, le groupe d’édition et de médias suédois Bonnier, premier acteur des médias dans le pays avec sa filiale Bonnier News, avait déposé une offre publique d’achat (OPA) sur le kiosque numérique Readly. Son concurrent français, Cafeyn devait signer un « partenariat stratégique » afin de récupérer les activités non scandinaves de l’entreprise suédoise. Néanmoins, deux actionnaires minoritaires remettent en cause l’opération.

Les parties prenantes sont toujours en discussion pour le rachat de Readly

L’OPA a été émise le 5 décembre au prix fixé à 12 couronnes suédoises (1,08 euro) par action, soit 59,3 % de plus que le cours de l’action au 2 décembre. Un comité d’investissement nommé par le conseil de surveillance de Readly a recommandé d’accepter l’offre. 90 % des actionnaires devaient accepter afin que les négociations réussissent.

Dans la même catégorie Rachat d’Activision par Microsoft : l’audience préliminaire face à la FTC commence

Cependant, l’offre, au total de 42 millions d’euros, a été rejetée par deux actionnaires minoritaires représentant plus de 10 % du capital d’après le média Dagens Industri. Le premier actionnaire est Bengtssons Tidning AB, détenant 2,7 % du capital et le second actionnaire est Swedbank robur, une filiale de la banque suédoise Swedbank, possédant 8,8 %.

Swedbank Robur a jugé la somme insuffisante, « l’offre ne reflète pas le potentiel de valeur de l’entreprise et nous avons donc l’intention de la décliner » a affirmé la banque dans un communiqué mardi 3 janvier. Elle développe en soulignant les importants investissements dans la plateforme technologique de Readly, sa clientèle mondiale, et les mesures prises par l’entreprise pour sécuriser sa rentabilité. Le kiosque numérique suédois offre l’accès à plus de 7 500 publications internationales et compte presque 447 000 abonnées dans 50 pays.

L’OPA n’est pas annulée pour autant. Les discussions pourront se poursuivre jusqu’au 13 janvier, date butoir de l’opération. À la suite du communiqué de la banque suédoise, le PDG de Bonnier News, Anders Eriksson, a incité les actionnaires à accepter l’offre « Nous pensons que c’est une offre attractive pour les actionnaires de Readly. » Il a poursuivi dans Dagens Industri « Au sein de Bonnier News, nous pouvons sécuriser le financement à long terme et donner à l’entreprise accès à une gamme unique de magazines et journaux produits en interne, et ainsi renforcer son rayonnement, sa distribution et son marketing. »

La concrétisation de cette opération permettrait à Cafeyn de constituer un champion européen du secteur des kiosques numériques. L’absorption de Readly contribuerait au développement de l’entreprise en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Contactée par Les Échos, la société française a refusé de commenter la situation.

De son côté, Mats Brandt, PDG de Readly, a préféré ne pas « apporter de commentaires sur les décisions des actionnaires. » Il a également ajouté que la société continuera de créer le maximum de valeurs pour toutes les parties prenantes. En ce qui concerne les investisseurs, ils ont mal réagi à cette nouvelle. La valeur des actions de Readly a baissé de 4,15 % depuis le communiqué de presse de Swedbank Robur.