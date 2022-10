Depuis quelques jours, les créateurs sur TikTok s’emballent sur le nouveau fond pour les créateurs. Le réseau social propose des revenus à 1 $ les 1 000 vues pour les vidéos de plus d’une minute.

TikTok se rapproche de la monétisation sur YouTube

TikTok a publié, ce 5 octobre, un communiqué confirmant la création d’un nouveau fond de créateur, Programme TikTok pour la Création, actuellement en bêta. Depuis septembre 2020, TikTok propose un fond pour les créateurs remplissant certaines conditions : le créateur doit avoir plus de 18 ans, avoir plus de 10 000 abonnés sur son compte et avoir fait au moins 100 000 vues au cours des 30 derniers jours.

Avec son nouveau fond, Tiktok demande les mêmes prérequis mais quelques changements sont à noter : Les créateurs ne gagneront plus d’argent avec les vidéos de moins d’une minute et ne pourront plus faire machine arrière.

Ce mardi soir, dans son émission Popcorn, le vidéaste Domingo a révélé avoir touché entre 300 et 400 euros pour un extrait d’une minute et trente secondes, pour 500 000 vues, « Normalement les vidéos qui font 1 million de vues génèrent très peu d’argent » s’est réjoui le créateur.

Les Shorts de YouTube vont-ils rivaliser ?

Cette décision de TikTok devrait encore plus attirer les créateurs. L’un des rares concurrents de TikTok, les Shorts de YouTube ne proposera la monétisation qu’en début d’année 2023. Les créateurs du Programme Partner seront les seuls à bénéficier de cette monétisation et ne toucheront que 45 % des revenus publicitaires.

TikTok est devenu un acteur incontournable des réseaux sociaux en très peu de temps. Entre janvier 2018 et septembre 2021, le nombre d’utilisateurs par mois sur la plateforme est passé de 58 millions à 1 milliard. Cette ascension a permis au géant chinois d’augmenter son chiffre d’affaires, passant de 172 à 990 millions d'euros rien qu’en Europe. Néanmoins, pour conserver sa place, à l’instar des autres réseaux sociaux, TikTok est obligé d’augmenter les revenus des créateurs pour être certain qu’ils continuent de produire sur sa plateforme.