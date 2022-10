Dans un communiqué de presse publié il y a quelques jours, TikTok a présenté ses chiffres officiels pour l'année 2021 sur le marché européen. En 2021, la plateforme a réalisé un chiffre d'affaires de 990 millions d'euros, contre 172 millions l'année précédente.

De 172 à 990 millions d'euros de chiffre d'affaires

Entre 2020 et 2021, le chiffre d'affaires du réseau social détenu par le géant chinois ByteDance a été multiplié par 6 sur le marché européen. Des chiffres impressionnants, qui confirment l'intérêt que portent les marques à la plateforme. Dans son communiqué, TikTok révèle également que ses pertes ont augmenté d'un tiers (896 millions d'euros). Au cours de l'année 2021, la plateforme de médias sociaux a étoffé son offre destinée aux annonceurs et a embauché des milliers de personnes supplémentaires à travers l'Europe.

990 millions de chiffre d'affaires en 2021 sur le marché européen, contre 172 millions en 2020, selon les documents officiels déposés par la Companies House du Royaume-Uni. La croissance a été stimulée par l'augmentation du nombre d'abonnés à la plateforme, l'augmentation des dépenses publicitaires, ainsi que l'amélioration du ciblage des publicités destinées aux utilisateurs de la plateforme. En Europe, TikTok emploie 4 396 employés. C'est 3 000 personnes de plus qu'il y a un an.

Alors qu'Instagram n'arrive toujours pas à rattraper TikTok avec les Reels, sans surprise, c'est la publicité qui est le moteur des revenus chez TikTok, à l'instar de ses rivaux Meta et Twitter. Cela représente plus de 802 millions d'euros de son chiffre d'affaires annuel (5 fois plus que l'année dernière). La société a déclaré qu'elle avait « renforcé ses équipes de vente et de comptabilité afin de fournir un soutien suffisant aux annonceurs ». Depuis l'année dernière, TikTok expérimente également « TikTok Shop » comme une forme de revenu supplémentaire. Pour le moment, cette fonctionnalité ne fait pas l'unanimité.

Dans ce document officiel, un porte-parole de TikTok explique que « la taille de notre base d'utilisateurs et leur niveau d'engagement sont deux éléments cruciaux pour nos activités. Aujourd'hui, nous travaillons pour conserver nos utilisateurs existants, tout en les gardant engagés et faisons le maximum pour acquérir de nouveaux utilisateurs. Nous devons également continuer d'attirer et de retenir les créateurs de contenu pour contribuer au développement de la plateforme ».