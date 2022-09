Les utilisateurs des objets connectés Fitbit seront bientôt obligés de migrer vers un compte Google d’ici 2025. C’est du moins ce qu’annonce la foire aux questions de l’entreprise depuis le 26 septembre. Cette migration impliquerait que les données récoltées par Fitbit deviendraient propriété de Google. Une situation qui pourrait déplaire au Comité européen de la protection des données. En février 2020, ce dernier s'inquiétait déjà de l’utilisation de ces informations personnelles par Google suite au rachat de Fitbit en novembre 2019.

Google veut forcer la migration

La nouvelle foire aux questions est claire, les comptes Fitbit ne seront plus supportés par les appareils et les services Fitbit en 2025. Pour les remplacer, la filiale d’Alphabet prévoit d’introduire, dès 2023, une option de transfert vers un compte Google. Elle motive ce changement par le lancement de « certains usages des produits Fitbit qui nécessiteront l’utilisation d’un compte Google, notamment pour s’inscrire ou pour utiliser de nouvelles fonctionnalités ».

Fitbit, rachetée pour 2,1 milliards de dollars par le géant américain, précise néanmoins que les utilisateurs ne souhaitant pas transitionner vers un compte Google pourront « continuer d’utiliser leurs appareils avec leurs identifiants Fitbit tant que ceux-ci sont pris en charge ». Par la suite, ils seront contraints de se connecter avec un compte Google pour utiliser les services.

La question sensible de la protection des données

Avec cette migration forcée, une question se pose. Est-ce que les données récupérées par les appareils Fitbit vont appartenir à Google ? La page d'aide indique que Google va continuer à protéger la vie privée des clients de Fitbit en gardant les données séparées de celles utilisées pour Google Ads, sa régie publicitaire. Cependant, une phrase laisse à penser que cela ne sera pas le cas indéfiniment.

« Pour le moment, tous les clients se connectent avec un compte Fitbit. Les données sont donc synchronisées avec ce compte, et non avec un compte Google ». Cette formulation sous-entend qu’une fois la transition vers un compte Google effectuée, les informations amassées seront conservées par Google. Interrogé par The Verge, un porte-parole de Fitbit défend que « les comptes Google sur Fitbit resteront en totale conformité avec nos engagements envers les régulateurs mondiaux ».

Pour rappel, l’Union européenne avait approuvé, en décembre 2020, le rachat de Fitbit par Google sous certaines conditions. La société basée à Mountain View devait, entre autres, ne pas mélanger les données des utilisateurs européens avec les siennes. Ces engagements, effectifs sur une période de dix ans, seront-ils suffisants pour dissuader Google d’utiliser ces données à des fins publicitaires ?