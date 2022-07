Twitch a dévoilé, le 19 juillet, une nouvelle fonctionnalité afin de faciliter la création de streams caritatifs sur sa plateforme. Avec Twitch Charity, les créateurs de contenus et leurs spectateurs pourront plus facilement soutenir une association, sans passer par un intermédiaire pour transférer les fonds levés.

Faciliter les donations sur Twitch

Les streams caritatifs sont de plus en plus populaires sur les plateformes de streaming. Avec un plus grand nombre de spectateurs et de dons, les montants récoltés peuvent facilement atteindre cinq à six chiffres. Jusqu’à présent, les streamers étaient obligés de se tourner vers un intermédiaire pour accueillir les donations le temps de l’événement.

Dans la même catégorie Netflix perd à nouveau des abonnés mais espère rebondir

Pour ne plus avoir besoin de passer par des entreprises tierces, Twitch a développé Twitch Charity. « Pour les streamers, la collecte de fonds pour des causes importantes est ainsi plus simple et plus claire. Pour les spectateurs, le soutien à ces causes est plus simple, plus évident et plus percutant », explique le service de contenu en direct.

Les associations peuvent désormais s’inscrire auprès du PayPal Giving Fund, un programme consistant à faciliter le processus de don. Les dons faits sur Twitch seront envoyés sur la plateforme de paiement. Ils seront ensuite directement remis aux organisations caritatives. Twitch assure ne prendre aucuns frais sur les donations faites aux associations.

Pour le moment, Twitch Charity est encore en essai et ne propose que quelques associations. Un formulaire est disponible pour que les streamers sélectionnés à cette phase de test puissent proposer d’autres organisations.

Une fonctionnalité pensée pour les grands événements

Cette nouvelle fonctionnalité va permettre d’apporter plus de transparence sur l’utilisation de l’argent récolté pendant ces campagnes caritatives. Le PayPal Giving Fund va permettre de suivre les dons et leurs attributions auprès des causes soutenues. Des cas d’arnaques ont déjà eu lieu sur la plateforme. Début 2020, le streamer ANIS13K a été accusé d'avoir détourné près de 10 000 euros récoltés sur quatre ans, au cours d’un « marathon caritatif » en faveur de la lutte contre la sclérose en plaques.

Quand les sommes levées dépassent le million d'euros, les doutes sont d’autant plus importants. Même le Z Event, organisé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, de leur pseudo Zerator et Dach, le plus grand événement de streaming caritatif de Twitch, n'y échappe pas, malgré les efforts de transparences des streamers.

Twitch Charity pourrait permettre de faciliter la gestion des sommes recueillies lors d’événements d’une telle ampleur tout en rassurant les donateurs sur l’utilisation de leur argent. C'est en tout cas la promesse de la plateforme. Après quelques polémiques l'édition du Z Event 2022 devrait se tenir du 8 au 11 septembre prochain. L'occasion pour Twitch d'éprouver sa nouvelle fonctionnalité, à condition que les organisateurs et les associations participantes l'estiment adaptée à leurs besoins.