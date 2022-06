Le digital a complètement bouleversé les attentes et besoins des consommateurs. Désormais, 80% d’entre eux souhaitent une expérience de “Compressed Commerce”, soit le fait de passer le plus vite possible de la phase d’inspiration à la phase d’achat. Pour répondre à cette nouvelle exigence, le growth marketing apparaît comme la solution clé. Cette nouvelle stratégie paraît inévitable pour optimiser les expériences de marque.

Avant de la mettre en place, il convient d’évaluer sa maturité digitale. Le dernier playbook édité par Emakina, Front-Commerce et Contentsquare vise à vous aider dans cette démarche. Leurs équipes d’experts vous donnent de multiples recommandations pour initier une démarche d’analyse des données et d’amélioration de la performance business de votre site e-commerce.

Les éléments clés à retenir avant de se lancer dans le growth marketing

La mise en place d’une stratégie de growth marketing requiert de prendre conscience de certains éléments, à commencer qu’un site e-commerce esthétique n’est pas suffisant pour atteindre ses objectifs business. Il est primordial de penser sa plateforme au sein d’un parcours global. De la découverte de la marque à l’achat, c’est chaque étape qui nécessite d’être optimisée, et ce, sur tous les canaux. L’expérience de marque doit donc être pensée dans un écosystème, avec une stratégie de contenu adaptée à chaque touchpoint.

Pour offrir l’expérience client attendue, il faut naturellement s’intéresser aux comportements des acheteurs. Désormais, ils souhaitent pouvoir se procurer des produits rapidement sur leurs canaux favoris. De ce fait, il est essentiel de rendre facilement accessible les informations à propos de sa marque et de ses articles sur sa plateforme, comme au-delà. En vous procurant ce guide, vous découvrirez les trois facteurs qui influencent le plus la décision d’achat des consommateurs.

Pour mettre au point une stratégie efficace pour son site e-commerce, une démarche de performance continue nécessite d’être déployée. Au cœur de celle-ci doit se trouver l’utilisateur. Cet ebook vous permettra de comprendre comment le growth marketing peut vous aider dans cette tâche.

En somme, se démarquer des concurrents tout en offrant un parcours digital de bout-en-bout sans friction doit être une priorité. Vous obtiendrez des actions à mettre en place dans ce playbook.

Le replatforming, un projet en plusieurs étapes

À travers un cas précis, vous découvrirez comment intégrer le growth marketing à un projet de replatforming. Ce dernier se fait en plusieurs étapes. Dans ce playbook, Emakina décrypte chacune d’entre elles, à commencer par le pre-replatforming. Il faut gérer le scope du projet, choisir des partenaires, réaliser des analyses, s’occuper du design, construire la nouvelle plateforme… Autant d’éléments qui sont détaillés à travers des schémas clairs dans le playbook.

Vient ensuite le moment du coup d’envoi. Il faut s’assurer que tout est prêt pour le go live et tester la nouvelle plateforme avec des données synthétiques. Le site peut alors être lancé progressivement. L’étape du post-replatforming se fait ensuite en trois temps, dont vous pourrez prendre connaissance en téléchargeant ce guide.

Vous l’aurez compris, l’enjeu est donc de bien respecter chaque étape. Emakina peut vous accompagner lors de chacune d’entre elles. L’agence de digital business se charge de l’audit, du co-design, de respecter le delivery, de l’implémentation ainsi que de la performance continue. Le tout, en s’appuyant sur des solutions technologiques éprouvées telles que Contentsquare pour l’analyse de données, et Front-Commerce pour la conception d’interfaces performantes et mobile-first. Dans la dernière partie de cet ebook, vous découvrirez comment sa méthode peut vous aider avant, pendant et au-delà du replatforming.

Ce playbook est essentiel pour comprendre comment mettre le growth marketing au service des performances de son site e-commerce. N’oubliez pas de le télécharger pour connaître tous les conseils et les recommandations d’Emakina, Front-Commerce et Contentsquare.