Depuis plusieurs années, le parcours d’achat des consommateurs n’a de cesse de muter. Désormais, nombre d’entre eux se tournent vers le web pour chercher, comparer et acheter leurs produits. En 2020, les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d’euros en France, rapporte la Fevad. Elles ont aussi conquis 1,5 million d’acheteurs supplémentaires par rapport à 2019.

Face à ce changement des modes de consommation, de plus en plus de marques optent exclusivement sur ce canal de distribution pour faire leurs premiers pas. Appelées Digital Native Vertical Brands (DNVB), ces entreprises font le choix de se lancer sur des secteurs à fort taux de pénétration comme l’habillement, la cosmétique ou la maison, avec un modèle économique inédit.

Les DNVB sont surtout réputées pour mettre l’expérience client au cœur de leurs priorités. Elles adoptent une démarche Direct-To-Consumer (DTC), privilégiant le lien direct avec leur clientèle tout en contournant les intermédiaires afin de réduire les coûts, et donc les prix.

Si le modèle des DNVB séduit de plus en plus les grandes entreprises, sa mise en place s'accompagne toutefois de nombreux défis à relever.

Réussir lorsqu’on est une DNVB

En dépit des distinctions qui existent entre chaque DNVB, sur le projet ou l’approche, elles adoptent toutes une mécanique commune. Elle leur a permis de se faire une place aux côtés des grands acteurs de l’e-commerce. Parmi ces dénominateurs communs, le lien direct avec leurs fournisseurs. Cela leur donne la possibilité de mettre à jour rapidement leurs produits lorsque c’est nécessaire, ou d’en créer de nouveaux en fonction de la demande ou des retours clients.

Les DNVB se distinguent également par leur capacité à avoir une forte présence, malgré le peu de points de vente physiques. Cela s’explique par les efforts fournis pour développer une expérience client enrichie. Elles s’appuient sur les données de ses clients pour mieux les connaître et améliorer leur parcours d’achat. De cette manière, elles parviennent à envoyer le bon message au moment opportun, et à les engager durablement.

Pour garder un lien fort avec eux, les DNVB alimentent régulièrement leurs réseaux sociaux. Il est essentiel de manier leurs rouages pour mettre en place le storytelling de la marque, guider la stratégie d'acquisition et parvenir à créer un effet de bouche-à-oreille. Chaque publication est une opportunité de créer un lien fort avec son audience, mais aussi de récolter des insights. Il est également primordial de capitaliser sur le contenu généré par la communauté (UGC), qui est perçu comme un retour client à forte valeur ajoutée.

Relever les challenges qui s’imposent

Pour ces jeunes pousses nées sur internet, la croissance s'accompagne de nombreux challenges, notamment des taux d'acquisition grandissants. Il est primordial de mettre en place une solution pour les optimiser. Cela nécessite d'exploiter une importante quantité de données, récupérées à chaque étape du parcours client. L'interface utilisateur (UI), le packaging, ou encore l'e-mail marketing représentent alors des opportunités pour récolter des informations pertinentes, mais aussi de raconter une histoire.

Autre enjeu de taille, le développement de la communauté. Pour conserver une forte identité de marque, une DNVB doit accorder une attention particulière à la production et la diffusion de contenus. Il s'agit d'éléments moteurs pour accroître leur audience et leurs ventes. Pour y parvenir, il convient également d'instaurer une proximité avec les clients en ligne. Cela implique de rester à leur écoute et de prendre en compte leurs avis émis sur les réseaux sociaux.

Le modèle DNVB est notamment illustré à travers le cas de la success story de Fulllife, première marque de vêtements pour gamers, définie comme une “Gameswear company”. Elle dévoile comment elle s’est appuyée sur le storytelling et la gamification pour offrir une expérience client mémorable.

Enfin, les DNVB s'ancrent progressivement dans le paysage du retail et séduisent de multiples acheteurs. Les nouvelles marques comme les grands groupes ont donc tout intérêt à s'approprier leur concept et leurs codes pour être compétitifs.