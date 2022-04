Pour la troisième année consécutive, Meta ne tiendra pas sa conférence F8 adressée aux développeurs, où elle présente habituellement ses innovations et ses avancées en matière de recherche et développement. Cette année toutefois, ce n’est pas la pandémie qui est en cause.

Une nouvelle conférence organisée en mai

« Comme les années précédentes, nous faisons une brève pause dans la programmation et nous n'organiserons pas la F8 en 2022 pendant que nous nous préparons à de nouvelles initiatives qui sont toutes conçues pour le prochain chapitre de l'internet, et le prochain chapitre de notre entreprise aussi : construire le métavers », déclare Diego Duarte Moreira, directeur du produit et des partenariats, dans un billet de blog.

En plus de 2020, 2021 et 2022, la firme avait également annulé son événement en 2009, 2012 et 2013. Par ailleurs, Meta tiendra pour la première fois cette année, le 19 mai, un événement baptisé Conversations. Pour la firme, il s’agit de sa « première conférence dédiée aux entreprises, spécialistes du développement et partenaires qui souhaitent créer des expériences plus rapides et plus performantes sur les plateformes de messagerie les plus populaires ».

Meta mise tout sur le métavers

Meta tiendra également sa conférence Connect. L’édition de 2021 a été particulièrement riche en nouvelles, puisqu’en plus d’y présenter sa vision du métavers, Mark Zuckerberg y a annoncé le changement du nom de l’entreprise, devenant Meta au lieu de Facebook. « Nous nous réjouissons également de vous rencontrer lors de la conférence Connect, qui se tiendra plus tard dans l'année et au cours de laquelle nous vous ferons part des dernières nouveautés concernant nos offres de plateformes de réalité virtuelle, réalité augmentée et métavers », écrit Diego Duarte Moreira.

Pour rappel, le métavers est considéré comme la future itération d’Internet. Les utilisateurs pourront se connecter dans ce monde virtuel dans lequel ils disposeront d’un avatar grâce à des casques de réalité augmentée ou virtuelle. Ce concept, qui devient de plus en plus réalité, est désormais l’objectif et le centre des activités de Meta qui travaille avec acharnement à son développement, ce qui explique logiquement la mise en pause de la conférence F8.

« Comme aux premiers stades du web, la construction du métavers sera un effort de collaboration à chaque étape, avec d'autres entreprises, créateurs et développeurs comme vous », continue Moreira, qui conseille ainsi aux développeurs de se rendre sur la plateforme Meta for Developers en cas de besoin, en attendant que les futurs produits de l’entreprise soient au point.