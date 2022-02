Le 8 février 2022, Euronext a annoncé l'arrivée prochaine de Tech Leaders, un nouveau marché financier destiné à « accueillir et mettre en valeur les entreprises à forte croissance du secteur technologique ». Avec ce nouveau segment, l'opérateur boursier européen espère bien concurrencer le Nasdaq.

Avec Tech Leaders, les entreprises de la tech auront enfin leur place de marché en Europe

Selon le communiqué de presse d'Euronext, Tech Leaders promet d'offrir une visibilité aux entreprises de la tech auprès des investisseurs internationaux. Ce nouveau segment a pour objectif d'aider les entreprises à réussir leurs premiers pas ou leur cheminement sur le marché européen.

Avec Tech Leaders, Euronext veut éviter que ces entreprises ne cèdent aux sirènes du Nasdaq. Euronext précise que les entreprises intéressées pourront bénéficier d'un accompagnement sur le marché avec des services pré-IPO (coaching de dirigeant, conseil) et post-IPO. Avec ce nouveau segment, Euronext espère bien attirer les futures licornes européennes.

Depuis le début de l'année 2022, la French Tech est en pleine forme. Les entreprises françaises qui dépassent le milliard de dollars de valorisation sont de plus en plus nombreuses. Il y a notamment eu PayFit, Ankorstore, Qonto et BackMarket est même devenue la licorne la mieux valorisée en France il y a quelques semaines, en atteignant les 5,1 milliards de dollars. Tech Leaders ne manquera certainement pas de prétendants français.

Lancement prévu de ce nouveau segment dans le courant du deuxième trimestre de cette année

Stéphane Boujnah, président du directoire d’Euronext, a déclaré que « l'augmentation du nombre d'entreprises qui atteignent le statut de licorne en Europe implique aussi des besoins croissants de financement, au fur et à mesure que les entreprises tentent de transformer leur succès à l'échelle internationale ».

À ce jour, la place européenne compte 763 entreprises cotées dans le domaine de la tech. Fait marquant : en 2021, plus de 50% des introductions en bourse concernaient le secteur de tech, parmi lesquelles les français Believe, OVHcloud, Aramis et Exclusive Networks.

Tech Leaders verra officiellement le jour au cours du deuxième trimestre de cette année. Avant même ce lancement, Euronext représente déjà une capitalisation boursière dans le domaine de la tech de 1 800 milliards d'euros. Comme le précise Stéphane Boujnah, « Euronext est déjà le premier lieu de cotation en Europe pour les entreprises de la tech, et nous nous engageons à soutenir la prochaine génération d'entreprises tournées vers l'innovation à travers l'Europe ».