Cela ne fait aucun doute, en 2021, le groupe sud-coréen Samsung Electronics est toujours le roi des puces et des smartphones. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires record sur le quatrième trimestre de l'année qui vient de s'écouler. Plus globalement, Samsung devrait annoncer un chiffre d'affaires et un résultat d'exploitation record pour 2021.

Le géant sud-coréen réalise un quatrième trimestre 2021 exceptionnel grâce aux commandes passées à ses fonderies

Contrairement à ce que pourrait laisser penser l'actualité et la pénurie de semi-conducteurs qui touche de nombreuses industries, Samsung est en pleine forme. Les fermetures d'usines dans les pays frappés par la pandémie de Covid-19 et les inquiétudes des consommateurs n'ont pas non plus eu de réels impacts sur l'activité de Samsung. En effet, le géant sud-coréen s'en sort très bien et profite même de la pénurie de composants électroniques : les commandes passées à ses fonderies se sont envolées.

Dans un communiqué de presse publié le 7 janvier 2022, l'entreprise a dévoilé les résultats du quatrième trimestre. C'est une première estimation qui sera affinée à la fin du mois, mais Samsung estime avoir un résultat d'exploitation de 13.800 milliards de wons (l'équivalent de 10,1 milliards d'euros), une hausse de 52% par rapport à la même période en 2020. C'est tout simplement le meilleur trimestre de l'histoire du géant su-coréen. Le chiffre d'affaires est lui aussi en hausse : 74 milliards de wons, soit environ 54 milliards d'euros, en hausse de 23,5% par rapport à 2020.

Un chiffre d'affaires annuel record

Samsung en profite pour dévoiler de premières estimations sur le chiffre d'affaires global de l'année. Il avoisinerait les 279.000 milliards de wons, soit 210 milliards d'euros. C'est également le plus gros chiffre d'affaires de son histoire. Pour parvenir à de tels résultats, l'entreprise sud-coréenne a su profiter de l'envolée de la demande pour les semi-conducteurs et pour les modules de mémoires, indispensables pour équiper tous les produits électroniques du monde. De nombreuses industries sont désormais dépendantes de ces composants : l'automobile, l'informatique, les jeux vidéo...

Samsung a également profité des ventes exceptionnelles de ses smartphones. Selon les estimations du cabinet d'analyse Counterpoint, le segment haut de gamme a été le plus porteur en 2021. Les modèles Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 ont tiré les ventes vers le haut. Samsung reste le leader mondial incontesté dans le domaine des smartphones, avec 19% de parts de marché en 2020. Le géant sud-coréen aurait vendu 67 millions de smartphones au cours du quatrième trimestre de l'année...

Les analystes estiment que 2022 pourrait être une année tout aussi solide. Pourtant, une ombre plane sur la production de mémoire vive et de mémoire flash. En effet, le confinement de Xi'an et de ses 13 millions d'habitants inquiète Samsung Electronics. Le groupe produit 42,5% de ses modules de mémoire dans cette immense ville chinoise (15% des besoins de la planète). Ce qui laisse craindre l'arrivée d'une nouvelle pénurie. Les usines ne se sont pas totalement arrêtées pour le moment, mais Samsung reconnaît que ce confinement pourrait provoquer des perturbations pour l'ensemble de l'électronique mondial.