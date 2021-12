Par le biais d'une annonce sur son blog, Zoom a révélé avoir acquis certaines technologies de Liminal, une start-up spécialisée dans la production et la diffusion de contenus. Le fournisseur de services de réunions et de vidéos en ligne renforce ainsi son offre Évents dédiée à l'organisation d'événements en ligne. Les détails financiers de l'opération n'ont pas été divulgués.

Zoom renforce son offre Évents avec Liminal

Avec des résultats qui ont explosé grâce à la pandémie et les besoins des entreprises en outils de visioconférence, la société Zoom souhaite continuer à faire évoluer son offre. Elle vient de mettre la main sur certains actifs de Luminal pour renforcer son service dédié à l’organisation d’événements virtuels. Zoom doit s’affirmer face à une concurrence plutôt coriace. L’achat des outils OSC, ISO et Streamweaver lui permettront de franchir un nouveau cap.

La technologie de la start-up, en particulier les modules complémentaires ZoomOSC et ZoomISO basés sur la technologie Zoom, permet d'organiser des événements virtuels professionnels. Le module complémentaire ZoomOSC améliore les réunions et événements professionnels grâce au protocole Open Sound Control qui permet l’intégration de sessions Zoom dans de nombreux workflows logiciels et matériels tiers. Le module complémentaire ZoomISO permet quant à lui d'exporter le flux vidéo de chaque participant comme une sortie distincte vers un matériel de production professionnel. Ceci est possible pour un total de cinq flux vidéo de participants en 1080p et illimité en 360p.

Deux des co-fondateurs de Liminal, Andy Carluccio et Jonathan Kokotajlo, rejoignent par ailleurs les équipes Zoom dès le mois de janvier. Ils répondront au directeur des technologies de Zoom, Brendan Ittleson, et au responsable des services événementiels de Zoom, Sam Kokajko.

Développer les services professionnels

Grâce à ces outils, Zoom affirme pouvoir combler le fossé entre les outils de contrôle des événements émergents et traditionnels. Cela aidera les studios de radiodiffusion, les théâtres et autres lieux de manifestations à proposer des flux plus professionnels. Ces outils devraient également permettre à Zoom d'étendre sa fonction Évents pour créer des centres d'événements, vendre des billets et créer plusieurs sessions de diffusion en direct.

Candace Dean, porte-parole de Zoom, a déclaré à The Verge que les outils existants de Liminal resteront disponibles sur le site de Liminal, mais qu'au fur et à mesure que Zoom développera ces outils et intégrera quelque chose de similaire dans sa plateforme, il ne sera plus nécessaire de les utiliser en tant qu'add-ons séparés.