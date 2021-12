Depuis le 14 décembre, Adobe met à disposition Creative Cloud Express, une application qui prend la suite d’Adobe Spark, son précédent outil de création de contenu. L’objectif est de proposer une alternative gratuite à Canva, la plateforme de conception graphique disponible en ligne depuis 2013.

Un outil de création de contenu à destination des non initiées

Cette nouvelle offre proposée par Adobe promet de fournir à toute personne des outils pour générer rapidement et facilement du contenu. Dans un communiqué, l’entreprise précise que « Creative Cloud Express repose sur plusieurs décennies d’expérience à travailler avec la communauté des créateurs de contenu. Elle rend les technologies fondamentales de nos produits leaders de l’industrie comme Photoshop, Illustrator et Premiere Pro, accessibles en quelques clics – et sans devoir effectuer de longues périodes d’apprentissage. »

L’application utilise une approche basée sur un modèle avec un accès à des images libres de droits et d’autres ressources pour créer du contenu. L’idée principale est de proposer aux non-professionnels, des outils afin de proposer de la qualité sans exclure les profils plus chevronnés, « Creative Cloud Express est parfait pour les gens qui n’ont aucune connaissance du milieu. Mais c’est aussi un bon outil complémentaire entre les mains des créateurs professionnels. Si vous voulez simplement créer un post sur les réseaux sociaux, produire un simple flyer, redimensionner une image ou réaliser une miniature pour votre vidéo Premiere Pro, Creative Cloud Express est la manière la plus rapide et la plus facile de le faire. »

Creative Cloud Express tente de concurrencer Canva grâce à sa vaste bibliothèque d’images et de polices

Ce n’est pas la première fois que des organismes tentent de faire de l’ombre à Canva. Crello, Depositphotos (tous deux rachetés par Vista), ou encore Pixelied, tous ces outils à l’instar de Creative Cloud Express proposent de créer des visuels à destination du web et des réseaux sociaux sans pour autant avoir des compétences avancées en graphisme.

Parmi les outils proposés, il est possible de convertir des vidéos en GIF, des documents au format PDF, d’inclure l’une des 175 millions d’images dans ses créations et d’exploiter l’une des 20 000 polices disponibles dans la bibliothèque Adobe Stock. Des fonctions de recherche et de découverte avancées sont disponibles afin de trouver les images les plus appropriées pour son contenu, le tout optimisé par Adobe Stock Marketplace.

La plateforme est disponible sur internet ou via l’App Store, Google Play ou le Microsoft Store. Contrairement aux autres logiciels Adobe, nécessitant l’achat d’une licence ou la prise d’un abonnement à la suite Creative Cloud, Creative Cloud Express est gratuit pour tous. Toutefois, certaines fonctionnalités additionnelles peuvent être débloquées pour 9,99$/mois. À noter que Creative Cloud Express est incluse dans sa version complète avec les offres Adobe Creative Cloud Single App.