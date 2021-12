Le 25 novembre 2021, Natixis Payments a officialisé le lancement de sa nouvelle offre pour simplifier le marché des avantages salariés. Une offre baptisée Bimpli. Il s'agit de la conjugaison de plusieurs solutions de Natixis Payments déjà existantes : Apetiz, Le Pot Commun, Titres Cado et Comitéo. L'idée est de « réinventer l’expérience collaborateur en regroupant les avantages salariés proposés par les entreprises, sur une seule plateforme ».

Bimpli, la nouvelle offre de Natixis Payments

Bimpli est d'ores et déjà disponible sur l'App Store ou sur desktop. L’ambition de cette nouvelle offre est de prendre « appui sur la digitalisation des usages », dans l'objectif d’accompagner les entreprises dans la transformation de leur politique sociale. Bimpli va donc mettre à disposition des travailleurs une palette de services pensés pour améliorer le quotidien des salariés « aussi bien dans leur vie professionnelle que personnelle ».

53 000 entreprises sont déjà clientes et pilotent leur politique sociale depuis Bimpli. Parmi les usages imaginés par les équipes de l'application, on retrouve l'achat d'un cadeau commun pour le départ d’un collègue, l'organisation d'un déjeuner avec son collègue préféré, la possibilité de réserver un concert... Bref, différentes situations qui doivent améliorer l'expérience collaborateur.

L'application couvre de nombreux usages

Au sein de Bimpli, on retrouve plusieurs produits. Il y a par exemple Bimpli Resto pour un usage démultiplié des titres-restaurants et notamment la possibilité de payer en ligne sur 180 sites web. Ce produit permet également au salarié de consulter le solde de sa carte, de « suivre ses transactions en temps réel ou même de géolocaliser les commerçants affiliés ».

L'application propose d'autres produits comme Bimpli Bien-être, pour un accompagnement exclusif et adapté. Bimpli Cado pour faire plaisir à ses collègues ou se faire plaisir auprès des commerçants affiliés. Il y a aussi Bimpli Cagnotte, « pour valoriser des moments de partage ».

Une solution pensée pour faciliter les dépenses de groupe et créer simplement une cagnotte en ligne pour des occasions bien précises : anniversaires, pots de départ, naissances... Les clients Bimpli profitent également de Bimpli Bons plans, Bimpli CESU pour favoriser l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et bientôt une nouvelle exclusivité avec Bimpli mobilité.

L'ambition de devenir un champion des avantages salariés

« Bimpli est le résultat d’une vision que nous défendons : chaque collaborateur doit se sentir bien au travail et y trouver du plaisir. L’entreprise doit faire écho à ses valeurs et lui faciliter la vie », selon Stephan Dixmier, Président de Bimpli, Natixis Payments. Avec ce regroupement entre les différentes solutions proposées auparavant par Natixis Payments, l'idée est de faire de Bimpli un champion sur le marché.

« Je suis pleinement convaincu par la pertinence de ce modèle, notamment dans une période où il est crucial pour les entreprises d’amplifier le lien social et d’enrichir leur rôle dans le quotidien de leurs collaborateurs », ajoute Pierre-Antoine Vacheron, Directeur général de Natixis Payments.