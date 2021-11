L'application iOS de Netflix commence à tester dès cette semaine un nouveau flux pour enfants conçu pour montrer de courts clips tirés de sa bibliothèque de contenus. L’objectif, proposer aux plus jeunes de nouvelles idées de films ou séries à regarder pour les détourner des réseaux sociaux.

Netflix est sur tous les fronts. Après les jeux, la plateforme s’attaque aux formats courts inspirés de TikTok et des Reels sur Instagram. Bien consciente que sa concurrence ne s’arrête plus uniquement aux plateformes de streaming, mais bien à l’ensemble des divertissements, Netflix continue d’enrichir son expérience. Elle lance ainsi « Kids Clips » sur son application iOS, une nouvelle fonctionnalité inspirée de TikTok qui cible spécifiquement ses jeunes téléspectateurs. Cette fonctionnalité déployée dans la semaine dans certains pays, fait office de test pour le moment. Elle présentera de courts clips vidéo issus de sa bibliothèque de programmes pour enfants afin de les aider à trouver du contenu à regarder.

Selon Bloomberg, cette fonctionnalité s'inspire de « Pour Rire », une fonctionnalité proposée plus tôt cette année par Netflix qui met en avant de courts extraits comiques issus de ses programmes. Contrairement à Pour Rire, les vidéos Kids seront horizontales et pas verticales, et occuperont la totalité de l'écran. De plus, les enfants ne pourront visionner que 10 à 20 clips à la fois. Toutefois les deux fonctionnalités ont un objectif similaire : promouvoir le contenu de Netflix à l'aide de courts clips semblables à ceux que les utilisateurs regardent déjà sur Instagram, Snapchat, TikTok ou YouTube.

Elles font également suite à un effort plus large de la société de lutter contre la lassitude face à la recherche de programmes à regarder. Qui n’a jamais navigué bêtement sur le service à la recherche de contenu sans vraiment trouver chaussure à son pied ? C’est dans le but de lutter contre ce 'fléau' qui incite ses utilisateurs à revenir moins souvent sur la plateforme que Netflix avait lancé en octobre dernier une fonction de lecture aléatoire appelée Play Something, afin d'aider les téléspectateurs à trouver quelque chose à regarder en fonction de leurs habitudes de visionnage sans avoir à faire défiler indéfiniment l'application. La mise en place du classement de ses titres les plus populaires fait également partie des fonctionnalités proposées pour offrir aux utilisateurs des idées de programme qu’ils pourraient aimer.

Netflix a confirmé le lancement de la nouvelle fonctionnalité après que sa présence ait été découverte dans un code caché par le développeur iOS Steve Moser et partagée avec Bloomberg News. La fonctionnalité sera disponible uniquement aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Irlande et dans les pays d'Amérique latine avant d’être déployé à plus grande échelle si le test s’avère concluant.