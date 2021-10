Stocker du contenu est important pour tout le monde. Que ce soit sur un ordinateur, un téléphone ou une console de jeu... Il existe de nombreux services de stockage cloud, comme Google Drive, OneDrive, iCloud ou encore Dropbox. Cependant, bien souvent il faut mettre la main au portefeuille et payer pour stocker.

Le 20 août 2021, l'application de messagerie Telegram a annoncé qu'elle offrait un stockage cloud illimité et gratuitement via leur compte Twitter.

Google and Apple: You have to pay us every month for storage 🤌 Telegram users with unlimited cloud storage for free: pic.twitter.com/76DN8kIWCw — Telegram Messenger (@telegram) August 20, 2021

C'est pourquoi, M Gilang Januar et son équipe ont décidé de lancer TeleDrive. Un projet open source qui utilise l'API de Telegram comme stockage illimité. Ainsi, tout le monde peut télécharger du contenu et stocker des informations, fichiers, photos, vidéos et documents importants.

Un service de stockage cloud gratuit et illimité

Telegram permet à TeleDrive de créer une application Telegram gratuitement tant qu'elle ne viole pas les conditions. Ainsi, TeleDrive est une application tierce de Telegram qui utilise leurs API pour le service de stockage en nuage.

TeleDrive peut-être utilisé par toute personne souhaitant utilisée un service de stockage cloud gratuit et illimité ; développeurs, étudiants...

Au niveau du fonctionnement, il faut un numéro de téléphone valide afin qu'un code soit envoyé sur ce dernier et plus précisément sur le compte Telegram. Ensuite, l'accès à TeleDrive est donné et il est possible de télécharger du contenu.

À noter, tous les fichiers téléchargés sont enregistrés dans les messages sauvegardés de l'application Telegram. TeleDrive n'enregistre pas les fichiers sur le serveur ou ailleurs. L'utilisateur est ainsi le seul à pouvoir accéder à ces fichiers, à moins de ne le partager avec quelqu'un.