Sur Twitter, plusieurs éléments doivent être remplis pour avoir un profil complet. Photo de couverture, biographie ou encore bannière Twitter sont des éléments clés. La bannière Twitter permet de mettre en avant une jolie photo, mais pas seulement. Elle peut aussi servir de carte de visite si elle est un peu personnalisée. Alors que Real-Time Banner permet d'obtenir une bannière Twitter en temps réel, indiquant par exemple les derniers abonnés, il existe d'autres outils.

C'est notamment le cas de Twitter Header Studio. Cet outil créé par Frank Eno, créateur de jeux vidéo et développeur web est assez pratique. En quelques instants, il permet d'obtenir une bannière Twitter personnalisée. L'outil est gratuit et aucune inscription n'est nécessaire.

Une bannière personnalisée avec les informations souhaitées



Le fonctionnement est assez simple comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus. Du texte peut être ajouté pour un titre, ainsi qu'un sous-titre. La couleur et la police de ces informations peuvent être modifiées. Ensuite, une image de fond peut être téléchargée ou bien il est possible de faire un choix parmi les arrière-plans proposés directement sur le site.

Une fois prête, l'image peut être téléchargée et ajoutée sur votre profil Twitter.

Avec cet outil, Frank répond à une problématique très simple : comment créer ma bannière Twitter. Twitter Header Studio offre une solution simple et pertinente, qui ne nécessite aucune connaissance particulière et laisse place à la créativité de chacun. Un outil qui permet donc de gagner du temps et évite de se creuser les méninges (trop longtemps.)