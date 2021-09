Une page se tourne... Fondée à Atlanta en 2001 par Dan Kurzius et Ben Chestnut, la société Mailchimp va finalement être rachetée par le géant Intuit, un géant technologique mondial connu pour ses offres de services financiers comme TurboTax et Credit Karma, pour 12 milliards de dollars (l'équivalent de 10 milliards d'euros).

Mailchimp va rejoindre l'offre globale de la plateforme Intuit

C'est Ben Chestnut qui a pris la plume pour annoncer la nouvelle à ses clients par e-mail, évidemment. Il raconte que : « mon partenaire Dan Kurzius et moi-même avons fondé Mailchimp il y a près de 20 ans. Nous n'oublierons jamais les premiers jours dans un petit bureau que nous louions dans l'ouest d'Atlanta. J'ai gribouillé logo après logo avant de décider que le singe avec un chapeau de facteur donnerait le ton juste, tandis que Dan était assis à côté de moi pour écrire du code et parler avec les clients ».

Une histoire qui en rappelle de nombreuses autres et qui nous ramène en 2001, au lancement de Mailchimp, une solution spécialisée dans l'e-mail marketing. Une époque propice à l'innovation aux États-Unis... Ben Chestnut officialise le rachat de son entreprise par Intuit. Il explique que : « nous sommes convaincus que notre rachat par Intuit fera progresser la puissance de notre accompagnement auprès des petites entreprises. Comme Mailchimp, la compréhension des petites entreprises fait partie intégrante de l'ADN d'Intuit, ce qui confirme ma conviction que c'est la bonne décision à prendre pour Mailchimp ».

Une énorme transaction qui se fera à la fois en cash et en actions

Intuit est une plateforme technologique spécialisée dans les services financiers. Parmi les services les plus connus de son offre, on retrouve notamment des outils comme TurboTax et QuickBooks, destinés aux petites et moyennes entreprises. Avec l'aide des équipes d'Intuit et une bonne dose d'intelligence artificielle, Mailchimp espère pouvoir créer de nouveaux produits et services pour répondre aux grands défis de ses clients. Le co-fondateur de l'entreprise précise que : « nous serons en mesure d'offrir une assistance et un accueil plus personnalisés, d'étendre notre présence internationale et d'étoffer nos équipes afin d'innover plus rapidement ».

C'est la plus grosse acquisition jamais effectuée par Intuit. La transaction se fera à la fois en cash et en actions. Pas de réel changement pour les clients de la solution. Ben Chestnut termine sa déclaration en assurant les plus fidèles : « au fond, Mailchimp sera toujours l'humble petit singe que j'ai esquissé dès les premiers jours, et notre mission de donner du pouvoir aux petites entreprises sera toujours notre étoile du Nord ».