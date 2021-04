Mailchimp la célèbre plateforme d’envoi de newsletters s’est muée depuis 2 ans en véritable plateforme marketing. Cette fois-ci elle souhaite aller plus loin en offrant sa propre solution de boutique en ligne pour les petites et moyennes entreprises.

Depuis 20 ans Mailchimp aide les entreprises à construire leurs campagnes marketing. Bien décidée à leur proposer une solution tout en un, la plateforme a annoncé en catimini deux nouvelles fonctionnalités : Stores qui permet d’ouvrir une boutique en ligne, et Appointments, dédiée à la prise de rendez-vous. Cette nouvelle étape dans la vie de l’entreprise vise à répondre aux attentes de ses clients qui sont majoritairement de petites entreprises. 40 % de leurs 14 millions de clients travaillent dans le secteur du commerce et, en 2020, 61 % d'entre eux ont déclaré offrir des services. Avec Stores et Appointments, Mailchimp souhaite faciliter la vie des entrepreneurs qui n’ont pas le temps ni les ressources de gérer de multiples solutions ponctuelles (CRM, courriel, sites Web, commerce électronique, landing page, enquêtes, etc.).

Stores sera disponible dans un premier temps pour tous les clients Mailchimp aux États-Unis et au Royaume-Uni, à partir du 18 mai. Les utilisateurs pourront donc créer une boutique sans restriction de pages ou de bande passante. Un back-office permettra de gérer les commandes, catalogues de produits, expéditions. La partie analytics permettra aux entrepreneurs de mieux comprendre d’où proviennent leurs prospects grâce aux différents outils marketing de Mailchimp. La partie Appointments quant à elle permettra à toutes les sociétés de service de proposer la prise de rendez-vous sur le site fraîchement créée. Cette fonctionnalité sera disponible à tous les utilisateurs le 28 avril.

Ces nouveaux services feront partie des nouvelles offres "Websites & Commerce" de MailChimp, qui commencent par une offre gratuite offrant la plupart des fonctionnalités de base mais avec le watermark Mailchimp. Des frais de transaction de 2 % seront également prélevés sur chaque transaction. Deux formules payantes seront en parallèle proposées : une à 10 $/mois, qui réduira les frais de transaction à 1,5%, supprimera le watermark et proposera un accès à une assistance dédiée, et une autre à 29 $/mois permettant de réduire les frais de transaction à 0,5 % par commande.

Une offre donc très intéressante pour les entreprises qui souhaitent se lancer à moindres frais. Néanmoins, Mailchimp n’en oublie pas pour autant son cœur de métier et assure que de nouveaux modèles et fonctionnalités dédiés au mailing seront disponibles prochainement.