Monday.com vient d'annoncer le lancement de Monday Workdocs, une nouvelle fonctionnalité majeure qui doit permettre aux entreprises d'améliorer la collaboration de leurs équipes. Des documents connectés, conçus pour favoriser le travail en équipe et fluidifier les process.

Monday Workdocs : une fonctionnalité qui propose un moteur en temps réel et la connectivité des documents

Monday.com part d'un constat simple et réel : « les documents, sous toutes leurs formes, sont la pierre angulaire du travail quotidien ». Avec le lancement de ce nouvel outil, la volonté de l'entreprise est de soutenir les équipes dans leurs différentes tâches dès le début de leur processus de travail. Monday.com revendique la spontanéité dans le travail et grâce à Workdocs, cela devient possible : « avec cette nouvelle fonctionnalité, les équipes peuvent gérer leur travail, leurs idées et leurs données d'une manière totalement non structurée et spontanée ».

Monday Workdocs offre aux utilisateurs deux nouvelles technologies de taille : un moteur en temps réel et la connectivité des documents. C'est grâce à ces deux arguments que l'entreprise compte faire la différence. La moteur en temps réel doit permettre à des centaines de personnes de travailler ensemble, simultanément, et sans aucun décalage, sur un même document. Une véritable valeur ajoutée pour les travailleurs. Avec le lancement de Monday Workdocs, Monday.com offre un nouveau point d'entrée à ses clients comme vous pouvez le voir dans cette vidéo :

Monday.com veut améliorer la collaboration sur support écrit

Pour Gad Amar, directeur des ventes de monday.com : « nous savons que le travail en équipe peut commencer de toutes sortes de manières différentes. Il peut s'agir de quelque chose d'aussi structuré qu'un tableau, ou d'aussi collaboratif qu'un brainstorming. Workdocs est la prochaine étape naturelle dans l'autonomisation du travail d'équipe grâce à Work OS. Avec workdocs, les équipes de toute taille disposent d'une toile vierge pour faire germer leurs idées et transformer leurs mots en action. Désormais, la collaboration sur support écrit a le pouvoir de mettre le travail en mouvement et de faire avancer les équipes ».

Grâce à la connectivité des documents, les travailleurs pourront facilement intégrer des widgets comme des graphiques, des

calendriers ou des diagrammes. vous l'aurez compris, ils se mettront à jour en temps réel en fonction de l'évolution des données sources. Vous pouvez d'ores et déjà profiter de cette nouvelle fonctionnalité depuis le Work OS de monday.com. Une brique supplémentaire au sein de la myriade d'outils proposés par la plateforme pour permettre aux équipes de travail d’exceller dans chaque aspect de leur travail.