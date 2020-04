La gestion de projet est aujourd’hui un élément central de toute entreprise. Tous les collaborateurs et les équipes doivent facilement pouvoir accéder aux outils et documents nécessaires à l’avancement d’un projet. Il est ainsi essentiel de leur donner la possibilité de collaborer efficacement, même quand ces derniers ne sont pas au même endroit, tout en s’assurant que les tâches soient bien réalisées. Utiliser une plateforme qui centralise toutes les informations et permet de collaborer facilement est donc obligatoire dans la réussite des projets. Ce besoin constant a fait naître une nouvelle tendance, celle du Work OS, dont monday.com est une figure centrale de l’industrie.

Qu’est ce qu’un work OS ?

Pour faire simple, un work OS est tout simplement une plateforme SaaS qui permet de booster l’organisation du travail, avec la création de workflows optimisés et personnalisés en fonction de son métier, des projets ou des clients.

C’est donc une solution professionnelle, sur laquelle les équipes échangent, suivent l’avancée d’un projet, gèrent ce dernier et travaillent de manière collaborative. Un Work OS se concentre sur les utilisateurs. Chacun peut le personnaliser afin de construire ses tableaux de bord, en fonction de ses envies, besoins et particularités liées à l’organisation. La personnalisation est donc au cœur de ce dernier.

Autre avantage d’un Work OS, le stockage et la restitution visuelle des données. En entreprises les données sont nombreuses et parfois complexes à appréhender. En utilisant un Work OS, celles-ci sont facilement lisibles, ce qui facilite leur exploitation.

Aujourd’hui, Pimkie, BNP Paribas, Jellysmack, Gameloft ou encore Boucheron font confiance au Work OS monday.com.

Grâce à ce dernier, la productivité des équipes est optimisée, peu importe les situations, et ces dernières disposent d’un espace de travail numérique complet.

Monday.com : gérez vos équipes et vos projets de manière personnalisée au sein d’une même plateforme

monday.com est une solution qui s’adresse à toutes les entreprises. De la PME, à la startup, en passant par le grand groupe, chaque acteur peut utiliser ce type de logiciel intuitif, qui est construit pour s’adapter aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

Monday.com permet aux différentes parties prenantes d’un projet de collaborer en temps réel au sein d’un même espace. Un soin particulier est apporté à l’aspect visuel pour suivre en un coup d’œil l’avancement des tâches et des projets ainsi que les échanges entre les collaborateurs.

Il est ainsi possible de fixer des objectifs précis via l’outil Calendar, de gérer la charge de travail des équipes, de communiquer facilement directement dans la plateforme pour éviter de multiplier les points de contact (mail, plateforme de messagerie…).

Monday.com est ainsi un outil collaboratif, qui n’entache pas la gestion de projet et soude les équipes !

Monday.com améliore également la productivité grâce à l’automatisation de nombreuses tâches et permet ainsi à ses utilisateurs de rester concentrés sur l’essentiel.

Autre point fort, monday.com propose plus de 50 intégrations avec Gmail, Twitter, Messenger, MailChimp, ou encore Shopify, afin d’intégrer facilement les données tierces, au sein du même espace de travail et de centraliser l’ensemble des informations dans le même environnement.

Il est possible de prendre en main l’outil gratuitement grâce à un test gratuit de 14 jours.

Faciliter et simplifier la collaboration avec Monday.com

Avec les diverses contraintes que présentent l’organisation du travail, le choix d’un Work OS est un réel atout pour les entreprises.

Monday.com s’impose comme une solution pertinente, grâce à laquelle les équipes restent productives en toute circonstance avec une centralisation des informations. Les équipes sont ainsi réunies en ligne, si elles ne peuvent pas l’être en physique et peuvent collaborer depuis n’importe où, sans pour autant dégrader et perturber la qualité des échanges et des avancements.

Présente à Lyon, Paris ou encore Bordeaux, l’agence Synolia est spécialisée dans la mise en œuvre de plateformes CRM, E-commerce, PIM et Business Intelligence. Partenaire de référence en France de monday.com depuis 2018 propose un accompagnement aux entreprises dans son implémentation. De la personnalisation, au paramétrage, en passant par l’intégration d’applications tierces, Synolia guide pas à pas les sociétés qui souhaitent implémenter ce Work OS moderne.

Une fois que la prise en main de monday.com est optimale, Synolia reste présent auprès de ses partenaires pour les conseiller et optimiser leur utilisation de la plateforme.