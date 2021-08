Depuis plusieurs mois, la plupart des pays ont commencé leur migration vers le nouveau protocole IPv6. Une transition essentielle pour faire face à la pénurie d’adresses IPv4 annoncée depuis plusieurs années. Avec un taux d'adoption de 61,67 %, l'Inde est en tête du classement selon une analyse des données relatives aux utilisateurs de Google.

L'Inde, la Malaisie et la Guyane en tête de l'adoption IPv6

Cela fait déjà plusieurs années que la migration vers le protocole IPv6 a commencé. Certains pays jouent le jeu, tandis que d'autres préfèrent encore rester sur des adresses IPv4. Le classement le plus récent montrant le taux d'adoption de l'IPv6 par des utilisateurs de Google place l'Inde en tête (61,67 % de taux d'adoption). La Malaisie et la Guyane française arrivent respectivement en deuxième et troisième position.

Ensuite, on retrouve la France en quatrième position avec 48,38 % et Taiwan en cinquième position avec 48,0 % de taux d'adoption. Les États-Unis ont un taux d'adoption de 47,5 %. Le Canada se classe seulement au 20e rang avec un taux d'adoption de 36,59 % et le Royaume-Uni au 24e rang avec 33,27 %. Le protocole IPv6 est considéré comme beaucoup plus sûr, plus rapide et plus puissant que son prédécesseur, l'IPv4. Ce protocole offre surtout beaucoup plus d'adresses IP.

Une migration indispensable pour continuer d'utiliser Internet

Pour bien comprendre l'enjeu de cette migration vers l'IPv6, il faut savoir que les adresses IP (ou Internet Protocol) sont une sorte de plaque d’immatriculation qui permet aux Internautes de naviguer sur la toile. Sans les adresses IP, nous ne pourrions pas accéder au web. C'est aussi simple que cela. À chaque ouverture de compte, une box Internet pour la maison, ou un abonnement pour un mobile, on se voit attribuer une adresse IP unique. Le protocole IPv4 arrive à saturation.

Ce protocole existe depuis 1983. Il est limité à 4,3 milliards d'adresses IP au monde, dont 83 millions pour la France. Fin juin 2020, en France, les opérateurs de télécommunication avaient déjà affecté près de 95% des adresses IPv4. Voilà pourquoi un passage sur IPv6 s'est imposé. Selon les données fournies par Google, la France est pour le moment plutôt bien placée sur le baromètre de l'adoption de ce nouveau protocole.