Le marché de la livraison à domicile a connu un boom conséquent « grâce » à la pandémie de Covid-19. Avec les restrictions sanitaires, l’alternative des plats à emporter était en effet de mise afin de savourer les mets des restaurateurs environnants. Maintenant que la situation s’est apaisée et que l’activité économique reprend progressivement, Deliveroo vient de voir le cours de son action grimper grâce à une prise de participation de 5 % d’une entreprise concurrente : Delivery Hero.

La concurrence fait remonter le cours de Deliveroo

Contre toute attente, la société Delivery Hero vient de prendre part dans Deliveroo à hauteur de 5,09 %. L’information nous vient directement d’une note aux investisseurs récemment transmise. Deliveroo explique ainsi avoir reçu une notification « de participations majeures dans les actions de la société de la part de Delivery Hero après la clôture du marché le 6 août 2021 ».

Via cette action, le grand rival allemand de la société vient de lui permettre de faire grimer son cours de plus de 10 % ce lundi. L’action Deliveroo est ainsi passée de 3,36 £ à 3,60 £ à la Bourse de Londres, soit sa valeur la plus haute depuis le début des négociations de mars. Du côté du cours des actions de Delivery Hero, il est resté relativement stable à la Bourse de Francfort.

Pour rappel, Deliveroo a été créé en 2013 par Will Shu et Greg Orlowski. La société de livraison à domicile a reçu un soutien d’Amazon en 2019 durant une levée de fonds de 575 millions. Malgré une perte de 223,7 millions de livres sterling et des revenus de 4,1 milliards de livres sterling en 2020, Deliveroo a enregistré des résultats largement supérieurs à 2019 (2,5 milliards de revenus et une perte de 317 millions de livres sterling). La valeur marchande de l’entreprise est aujourd’hui de 8 milliards de livres sterling. L’investissement de Delivery Hero avoisinerait ainsi les 400 millions de livres sterling.