Suite à une nouvelle levée de fonds de 410 millions de dollars, Reddit est désormais valorisée à 10 milliards de dollars. C’est bien plus qu’il y a six mois, où un tour de table avait permis à la plateforme d’être valorisée à 6 milliards de dollars.

La campagne de financement n’est pas terminée

Dans un entretien accordé au New York Times, Steve Huffman, co-fondateur et PDG de l’entreprise, a précisé que cette levée de fonds n’était pas prévue. C’est en effet la firme Fidelity Investments qui a fait une offre « impossible à refuser » selon lui. Désormais, Reddit s’attend à ce que d’autres investisseurs participent à cette nouvelle campagne de financement, ce qui pourrait mener la plateforme à finalement lever près de 700 millions de dollars.

Dans cette optique, Reddit se prépare forcément à une possible introduction en bourse : « Nous avons toujours l'intention d'entrer en bourse, mais nous n'avons pas encore de calendrier précis. Toutes les bonnes entreprises devraient entrer en bourse quand elles le peuvent », a ainsi déclaré Steve Hoffman. En attendant, l’entreprise travaille sur de nombreux points : en plus de développer de nouvelles fonctionnalités pour rendre le site plus accessible aux nouveaux utilisateurs, elle veut également l’ouvrir davantage sur le monde, car il est encore très centré sur les États-Unis.

Reddit travaille sur ses outils publicitaires

Par ailleurs, le PDG en a dit plus sur les outils publicitaires de Reddit, la publicité étant la principale source de revenus de la firme, qui se sont grandement améliorés ces derniers mois. La société affirme avoir réalisé 100 millions de dollars de recettes publicitaires au deuxième trimestre 2021, soit une hausse de 192 % par rapport à la même période de l'année précédente, et revendique 52 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Dorénavant, Reddit va utiliser les fonds pour optimiser ses produits vidéo en mettant l’accent sur la publicité, et cherche en outre à développer son propre système de publicités pour attirer les spécialistes du marketing des petites et moyennes entreprises, de quoi tenter de rivaliser avec les mastodontes de la publicité en ligne. « Nous avons grandi dans l'ombre de Facebook et de Google, et nous avons dû nous battre pour obtenir pratiquement chaque dollar que nous gagnons », explique ainsi Steve Hoffman.

Enfin, la plateforme continue de faire le ménage parmi ses subreddits et effectue une modération bien plus poussée qu’auparavant, comme cela a été le cas lors de la prise du Capitole le 6 janvier dernier. La priorité est de rendre Reddit « génial », affirme son PDG.